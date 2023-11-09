Güzellik sektöründe sözde fenomen karteli! Nereden geliyor bu paranın kaynağı? Tek tek paylaşımlarını siliyorlar! Sulemsi, Tayyargil, Banu Parlak, Selin Ciğerci, Nevra Bilem, Candan’lar ve niceleri...

Öz ,daha sonra altınlarının yanına Kur'an-ı Kerim meali koyarak ''Ne kadar kalitesiz bir malzemeden yapıldığını görebilirsiniz canlarım" diyerek takipçilerine altınların gerçek olmadığını duyurdu.
ARDA BEKTAŞ
Sapkın akımlara kapılan ve ahlak dışı yaşantısıyla ön plana çıkan Arda Bektaş isimli şahıs da güzellik sektöründe. 2001 doğumlu henüz 22 yaşında olan Bektaş, sosyal medyada çektiği makjay videoları ile ün yaparken; iki tane makyaj stüdyosu bulunuyor.
AYMİRA KOÇAKLI
1998 doğumlu henüz 25 yaşında olduğu öğrenilen Koçaklı'nın da güzellik merkezi işine girdiği ve kısa sürede birçok şube açarken; sosyal medya hesabından da lüks içerisindeki yaşantısını paylaştığı görülüyor.
BAHAR CANDAN - NİHAL CANDAN
Katıldıkları bir yarışma ile ünlenen ve sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımlarla sürekli gündemde kalan bir diğer ikili de Bahar-Nihal Candan kardeşler... Ahlak dışı paylaşımlar yapan ikili hakkında bir suç örgütünün kasası oldukları iddiası ile suç duyurusunda bulunuldu.
BirGün'ün haberine göre suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Nihal Candan'ın dolandırıcılık yapan suç örgütünün lideriyle sevgili olduğu, kardeşi Bahar Candan'ın ise örgütün kasası olduğu iddia edildi.
Yapının sadece İstanbul'dan Kars'a uzanan bölümünde 20'den fazla mağdurun 30 milyon TL'den fazla tutarda dolandırıldığı öğrenildi.
BANU PARLAK
Banu Parlak da tepkilerin odağında... Dilan Polat'la yaşadığı polemikle ve iş yerlerine yapılan silahlı saldırılarla gündeme gelen şarkıcı Parlak geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı. Kooperatif dolandırıcılığı suçlamasıyla yakalanan Parlak serbest kalmıştı.
SELİN CİĞERCİ
Kendine ait kozmetik ürün markası bulunan Selin Ciğerci aşırı lüks yaşantısını sosyal medyadan da paylaşmayı ihmal etmeyen isimler arasında. Ciğerci, gelen tepkiler üzerine malvarlığına ilişkin açıklama yaptı.
Selin Ciğerci, iddialara göre; bir milyon TL sermaye ile "Selin Ciğerci Kozmetik Organizasyon" isimli şirketi açtı. Üç yılda servet kazanan Ciğerci, 'Selin Beauty' markası ile Türkiye genelinde 34 güzellik merkezi açtı. Ciğerci'nin İstanbul Halkalı'daki şube açılışı ise sosyal medyada olay yaratmıştı. Ciğerci, aynı gün yurt dışında da 2 şube açma hedefinin olduğunu ifade etmişti.
120 MİLYON DOLARLIK SERVET
Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra'nın boşanma sürecinde ise 120 milyon dolarlık servetlerini paylaşacakları söylenmişti. Konuya ilişkin açıklama yapan Ciğerci, servetlerinin 120 milyon dolardan daha fazla olduğunu söylemişti.
Dilan Polat'ın tutuklanmasının ardından Selin Ciğerci'ye de "Krem satarak bu servet elde edilmez", "Paranın suyu nereden geliyor" şeklinde tepkiler yağdı.
Ciğerci ile eski eşi Gökhan Çıra, gelen tepkiler üzerine bir gazeteciye açıklamalar yaptı. Röportaja göre; Ciğerci 2019'da Çıra ile kozmetik işine girdi. Selin Ciğerci, 40 bin TL kredi çekti.
GELİRİMİZ 300-350 MİLYON
Tuzlaspor'a transfer olan Çıra ise maç başına anlaşmıştı ve 50-60 bin lira almıştı. Çıra, 50 milyon vergi ödediklerinden bahsetti. Gelirlerinin 300-350 milyon olduğunu belirtti. Selin Ciğerci ise 400 ila 500 milyon açıklamasını yaptı. Ayrıca Çıra, "Bunları nereden yaptınız?" sorusuna "Abi Selin ile çok çalıştık" cevabını verdi.
Ciğerci, "Amerika'daki ev ile Rolls-Roycer'ları nasıl aldınız?" sorusunu ise "Araçları satarak yenilerini aldık" şeklinde yanıtladı.
KARA PARA VARSA KENDİMİ ASARIM
Selin Ciğerci, daha önce yaptığı bir açıklamada ise "5 yıl içinde 40 milyon TL'den fazla vergi ödedim. Kara para aklama olayım varsa beni Taksim Meydanı'na koyun ben orada kendimi asarım" demişti.
Öte yandan paylaşım silen isimlerden birisi de sosyal medyada paylaştığı videolardaki lüks yaşamı ve altınlarıyla dikkat çeken Nevra Bilem.