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Güzellik sektöründe sözde fenomen karteli! Nereden geliyor bu paranın kaynağı? Tek tek paylaşımlarını siliyorlar! Sulemsi, Tayyargil, Banu Parlak, Selin Ciğerci, Nevra Bilem, Candan'lar ve niceleri...

Şaaşalı yaşantılarıyla ön plana çıkan Dilan Polat - Engin Polat çifti kara para soruşturmasında tutuklandı. Gelişme üzerine gözler Dilan Polat gibi diğer fenomenlere çevrildi.Milyonlarca takipçisi bulunan fenomenler, paniğe kapılarak sosyal medya hesaplarında temizliğe başladı. Bazıları ise hesaplarını gizliye aldı. Dilan Polat gibi güzellik merkezleri açıp kozmetik ürünler satarak ünlenen Selin Ciğerci de tepki çeken isimler arasındaydı. "Kara para varsa kendimi asarım" diyen Ciğerci, gelen tepkiler üzerine bir gazeteciye açıklamalar yaptı. Ciğerci'nin tutarsız sözleri hayrete düşürken Özlem Lina Öz ise yaptığı paylaşımda altınlarının sahte olduğunu anlattı. Öte yandan Nevra Bilem'in altın dolu havuz keyfi de gündem olan konular arasındaydı.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Kasım 2023, 14:51 Güncelleme 09 Kasım 2023, 16:24
Güzellik sektöründe sözde fenomen karteli! Nereden geliyor bu paranın kaynağı? Tek tek paylaşımlarını siliyorlar! Sulemsi, Tayyargil, Banu Parlak, Selin Ciğerci, Nevra Bilem, Candan’lar ve niceleri...

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SESLİ DİNLE

Türkiye günlerdir Dilan Polat - Engin Polat olayını konuşuyor... İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı kara para operasyonu kapsamında Polat çifti tutuklandı.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı!

Polatlar milyonlarla liralık sahte fatura kestiği ve şirketleri arasında para aktarımı yaptığı belirlendi. Engin Polat'ın ifadesinde hesabından çıkan milyonlarca liralık havaleler için "harçlık" savunması yaptığı öğrenildi.



GÖZLER YENİ DİLAN POLATLARA ÇEVRİLDİ
Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kara para aklama ve vergi kaçırma olmak üzere birçok suçlama ile gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından, gözler Polat çifti gibi şaşaalı, gösteriş odaklı yaşam tarzlarıyla ön plana çıkan, sosyal medyada bir anda büyüyen ve kazandıkları paraların kaynağı belli olmayan 'fenomen'lere çevrildi.

Dilan ve Engin Polat çiftinin araçları Emniyet'te sergilendi!

"sulemsi" adıyla tanınan Şule Kayatürk ve "yasince" olarak tanınan Yasin Kayatürk, "tayyargil" olarak bilinen Tayyar-Özlem Öz çifti, Aymira Koçaklı isimli kişilerin "güzellik merkezi" işine girmeleri dikkat çekti.



Ayrıca Bahar ve Nihal Candan isimli kardeşlerin bir suç örgütünün kasası olduğu ile ilgili suç duyurusu ise gündeme bomba gibi düştü.

Bu şahıslardan bazılarının dini kullanarak milli manevi değerleri istismar ettiği ve bu sayede bir kitle topladığı paylaşımlarından görüldü.

GEÇMİŞ PAYLAŞIMLARINI SİLİYORLAR
Fenomenlerin sosyal medyadaki lüks hayatları denetlenip denetlenmediği ise merak konusu olurken, MASAK'ın bazı fenomenleri takibe aldığı öğrenildi. Bazı fenomenlerin yaşananlardan sonra paylaşım sayıları azalırken, bazılarının geçmiş paylaşımlarını sildikleri dikkat çekiyor.



VİLLALAR, DAİRELER, HELİKOPTER VE YAT...
İlk olarak 'sulemsi' mahlasıyla ön plana çıkan Şule Kayatürk ve eşi 'yasince'yi mercek altına alalım. Kayatürklerin tespit edilebilen 16 villa, 28 daire, 1 helikopter, 173 iş yeri ve 1 yatının olduğu iddia ediliyor.



NEREDEN NEREYE...
Çift, uzun yıllardır sosyal medyadan ekmek yiyen bir ikili. İlişkileri çok eskilere dayanan çift, sosyal medyanın gözü önünde 'birlikte büyüdük' paylaşımlarıyla dikkat çekmiş, düğünlerinden çocuk sahibi olmalarına kadar her şeyi takipçilerine sunmuşlardı.





'Sulemsi'ler de Dilan Polat - Engin Polat çifti gibi güzellik salonu işletmecisi. "Sulemsi" adı altında hem güzellik merkezleri hem de tırnak tasarım stüdyoları bulunuyor. Çiftin kendi giyim markaları da mevcut.



Hızını alamayan çiftimiz, yazın şarkı çıkarıp klip bile çektiler.

Öte yandan Şule Kayatürk, geçtiğimiz Ramazan ayında alkole tövbe eden çalışanlarına altın dağıttığı videoyla gündeme gelmişti.

Öte yandan Şulemsi, sosyal medya hesabından durumla dalga geçtiği bir paylaşım yaptı.

DİNİ VE MANEVİ DEĞERLERİ SUİSTİMAL
Profillerini mercek altına aldığımızda 'Sulemsi' ve 'Yasince' umre ziyaretlerini fotoroman gibi boy boy paylaşmış, dini ve manevi değerleri suistimal etmişti.

Şule Kayatürk 1 milyon takipçili hesabını gizliye aldı!

Kayatürk, Dilan Polat'ın tutuklanmasının ardından sosyal medya hesaplarında herhangi bir paylaşım yapmadı.



TAYYARGİLLER...
"tayyargil" olarak bilinen Tayyar-Özlem Öz çifti de 'Sulemsi'ler gibi muhafazakar kesim üzerinden prim yapmaya çalışıyor. Ortak amaç ise arka planda girişlen illegal ve şaibeli işlerin üzerini örtmek.



Dilan Polat, Şulemsi ve Tayyargiller'in hem şaaşalı hayat merakı hem de güzellik sektöründe yürüttükleri faaliyetlerle ortak bir zeminde buluşuyor.

"Ortopedist" olan Tayyar Öz, kendi adına çıkardığı marka ile güzellik kremi, bal ve doğal tarhana gibi ürünler pazarlarken; sosyal medyada ürünleri hakkında yüzlerce şikayet bulunuyor.

EŞİNE TON ALTIN SÖZÜ VERDİ
Sosyal medyada işi abartan Özlem Öz, eşi Tayyar Öz'den 1 ton altın istedi. Tayyar Öze ise bir tepsi dolusu altın hediye etti.

Özlem Öz, eşi Tayyar Öz'den 1 ton altın istedi

Kardeşi aracılığıyla gönderilen hediye de eşi Özlem Öz, "1 ton altın" dedi.

180 DERECE DÖNÜŞ
Gelen tepkiler üzerine dini sömürü olarak kullanan Özlem Öz, zengin olmadığını ispat etmek amacıyla altınlarının imitasyon olduğunu ifade ettiği bir paylaşım yaptı.

Öz ,daha sonra altınlarının yanına Kur'an-ı Kerim meali koyarak ''Ne kadar kalitesiz bir malzemeden yapıldığını görebilirsiniz canlarım" diyerek takipçilerine altınların gerçek olmadığını duyurdu.



ARDA BEKTAŞ
Sapkın akımlara kapılan ve ahlak dışı yaşantısıyla ön plana çıkan Arda Bektaş isimli şahıs da güzellik sektöründe. 2001 doğumlu henüz 22 yaşında olan Bektaş, sosyal medyada çektiği makjay videoları ile ün yaparken; iki tane makyaj stüdyosu bulunuyor.





AYMİRA KOÇAKLI
1998 doğumlu henüz 25 yaşında olduğu öğrenilen Koçaklı'nın da güzellik merkezi işine girdiği ve kısa sürede birçok şube açarken; sosyal medya hesabından da lüks içerisindeki yaşantısını paylaştığı görülüyor.

Aymira Koçaklı, MASAK ve Vergi dairesine seslendi: ''Beni araştırın''

BAHAR CANDAN - NİHAL CANDAN
Katıldıkları bir yarışma ile ünlenen ve sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımlarla sürekli gündemde kalan bir diğer ikili de Bahar-Nihal Candan kardeşler... Ahlak dışı paylaşımlar yapan ikili hakkında bir suç örgütünün kasası oldukları iddiası ile suç duyurusunda bulunuldu.

BirGün'ün haberine göre suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Nihal Candan'ın dolandırıcılık yapan suç örgütünün lideriyle sevgili olduğu, kardeşi Bahar Candan'ın ise örgütün kasası olduğu iddia edildi.

Yapının sadece İstanbul'dan Kars'a uzanan bölümünde 20'den fazla mağdurun 30 milyon TL'den fazla tutarda dolandırıldığı öğrenildi.




BANU PARLAK
Banu Parlak da tepkilerin odağında... Dilan Polat'la yaşadığı polemikle ve iş yerlerine yapılan silahlı saldırılarla gündeme gelen şarkıcı Parlak geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı. Kooperatif dolandırıcılığı suçlamasıyla yakalanan Parlak serbest kalmıştı.



SELİN CİĞERCİ
Kendine ait kozmetik ürün markası bulunan Selin Ciğerci aşırı lüks yaşantısını sosyal medyadan da paylaşmayı ihmal etmeyen isimler arasında. Ciğerci, gelen tepkiler üzerine malvarlığına ilişkin açıklama yaptı.

Selin Ciğerci, iddialara göre; bir milyon TL sermaye ile "Selin Ciğerci Kozmetik Organizasyon" isimli şirketi açtı. Üç yılda servet kazanan Ciğerci, 'Selin Beauty' markası ile Türkiye genelinde 34 güzellik merkezi açtı. Ciğerci'nin İstanbul Halkalı'daki şube açılışı ise sosyal medyada olay yaratmıştı. Ciğerci, aynı gün yurt dışında da 2 şube açma hedefinin olduğunu ifade etmişti.

120 MİLYON DOLARLIK SERVET
Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra'nın boşanma sürecinde ise 120 milyon dolarlık servetlerini paylaşacakları söylenmişti. Konuya ilişkin açıklama yapan Ciğerci, servetlerinin 120 milyon dolardan daha fazla olduğunu söylemişti.

Dilan Polat'ın tutuklanmasının ardından Selin Ciğerci'ye de "Krem satarak bu servet elde edilmez", "Paranın suyu nereden geliyor" şeklinde tepkiler yağdı.

Ciğerci ile eski eşi Gökhan Çıra, gelen tepkiler üzerine bir gazeteciye açıklamalar yaptı. Röportaja göre; Ciğerci 2019'da Çıra ile kozmetik işine girdi. Selin Ciğerci, 40 bin TL kredi çekti.

GELİRİMİZ 300-350 MİLYON
Tuzlaspor'a transfer olan Çıra ise maç başına anlaşmıştı ve 50-60 bin lira almıştı. Çıra, 50 milyon vergi ödediklerinden bahsetti. Gelirlerinin 300-350 milyon olduğunu belirtti. Selin Ciğerci ise 400 ila 500 milyon açıklamasını yaptı. Ayrıca Çıra, "Bunları nereden yaptınız?" sorusuna "Abi Selin ile çok çalıştık" cevabını verdi.

Ciğerci, "Amerika'daki ev ile Rolls-Roycer'ları nasıl aldınız?" sorusunu ise "Araçları satarak yenilerini aldık" şeklinde yanıtladı.

KARA PARA VARSA KENDİMİ ASARIM
Selin Ciğerci, daha önce yaptığı bir açıklamada ise "5 yıl içinde 40 milyon TL'den fazla vergi ödedim. Kara para aklama olayım varsa beni Taksim Meydanı'na koyun ben orada kendimi asarım" demişti.

Selin Ciğerci'nin lüks hayatı merak konusu oldu!

Öte yandan paylaşım silen isimlerden birisi de sosyal medyada paylaştığı videolardaki lüks yaşamı ve altınlarıyla dikkat çeken Nevra Bilem.

Nevra Bilem'in geçtiğimiz sene SHOW TV'de yayınlanan Aslı Hünel'in sunduğu Gelin Evi programına katıldığı biliniyor.

Evli ve iki çocuk annesi olan Nevra Bilem'in sosyal medya hesabında 1.5 milyon takipçisi bulunuyor. Bilem, sık sık eşinin kendisine aldığı altınlarla videolar çekip paylaşıyor. Özellikle fenomen ismin eşinin kendisine, canı çektiği için külçe altın alması sosyal medyada gündem oldu.

Profilinde sık sık altınlar ve paralarla paylaşım yapan Nevra Bilem'e sosyal medyadan "Araştırılması gerekiyor", "Bu paranın kaynağı nereden geliyor?" gibi tepkiler yağdı.

Güzellik sektöründe fenomen karteli!



BU GELİRLERİN KAYNAĞI NE? KARA PARA MI AKLANIYOR?
Gelinen bu noktada 'güzellik' sektöründe buluşan, helikopter ve yat alacak kadar absürd gelirlere ulaşan sözde fenomenlerin gelirlerini nasıl elde ettikleri, paranın kaynağının ne olduğu büyük merak konusu oldu.

Sözde fenomenlerin, dini ve manevi duyguları suistimal edip başka yapılara paravan olarak kara para aklayıp aklamadığı toplum tarafından yanıt bekleyen bir başka soru.

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