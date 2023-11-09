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10 Kasım çift mesai mi sayılıyor? 10 Kasım Cuma bankalar, kargolar, okullar, PTT, hastane açık mı, kapalı mı?

Milyonlarca vatandaş 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım Cuma günü okullar ve işyerleri açık mı? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. senesinde Türk milleti tarafından her sene olduğu gibi bugün de anılacak ve bayraklar yarıya inecek. Resmi tatilleri yakından takip eden öğrenciler ve çalışanlar ise 10 Kasım’ın resmi tatil olup olmadığını merak eder oldu. Peki 10 Kasım çift mesai mi sayılıyor? 10 Kasım Cuma resmi tatil mi, bankalar, kargolar, okullar, PTT, hastane açık mı, kapalı mı? İşte merak edilenler!

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Giriş Tarihi 02 Kasım 2022, 13:36 Güncelleme 09 Kasım 2023, 16:34
10 Kasım çift mesai mi sayılıyor? 10 Kasım Cuma bankalar, kargolar, okullar, PTT, hastane açık mı, kapalı mı?

10 Kasım Atatürk ölüm yıldönümde yurt genelinde etkinlikle anılacak. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk rahmet ve sevgiyle anılacak. Bu anlamlı günün resmi tatil olup olmadığı ise merak ediliyor. Devlet dairelerinin çalışıp çalışmadığını merak eden vatandaşlar, 10 Kasım resmi tatil mi değil mi sorusuna yanıt arıyor. Peki, 10 Kasım resmi tatil var mı? İşte yanıtı!

Öğrencilerin ve çalışanların gündeminde "10 Kasım resmi tatil mi?" Sorusu yer alıyor. Mustafa Kemal Atatürk, her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım Cuma günü büyük bir özlem ve sevgiyle anılacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma ve iş takviminde 10-16 Kasım tarihleri arasından Atatürk haftası sebebiyle çeşitli etkinler düzenlenecek. 10 Kasım'da Atatürk'ü anmak için yurdun her yerinde saat 09.05'te iki dakikalık saygı duruşu gerçekleştirilecek ve bayraklar tüm yurtta yarıya indirilecek.

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ 2023?

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm tarihi olarak bilinen 10 Kasım resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu sene cuma gününe denk gelen bu özel günde okullar ve diğer kamu kurumları faaliyet göstermeye devam edecek.

10 KASIM KAÇINCI YIL DÖNÜMÜ 2023?

Atatürk 1938'de 10 Kasım'da saat 09:05'te hayatını kaybetti. 2023 yılı Atatürk'ün vefatının 85. yılı olacak.

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