10 Kasım çift mesai mi sayılıyor? 10 Kasım Cuma bankalar, kargolar, okullar, PTT, hastane açık mı, kapalı mı?

10 Kasım Atatürk ölüm yıldönümde yurt genelinde etkinlikle anılacak. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk rahmet ve sevgiyle anılacak. Bu anlamlı günün resmi tatil olup olmadığı ise merak ediliyor. Devlet dairelerinin çalışıp çalışmadığını merak eden vatandaşlar, 10 Kasım resmi tatil mi değil mi sorusuna yanıt arıyor. Peki, 10 Kasım resmi tatil var mı? İşte yanıtı!

Öğrencilerin ve çalışanların gündeminde "10 Kasım resmi tatil mi?" Sorusu yer alıyor. Mustafa Kemal Atatürk, her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım Cuma günü büyük bir özlem ve sevgiyle anılacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma ve iş takviminde 10-16 Kasım tarihleri arasından Atatürk haftası sebebiyle çeşitli etkinler düzenlenecek. 10 Kasım'da Atatürk'ü anmak için yurdun her yerinde saat 09.05'te iki dakikalık saygı duruşu gerçekleştirilecek ve bayraklar tüm yurtta yarıya indirilecek.