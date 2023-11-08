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SON DAKİKA I FETÖ ve PKK'ya TBMM yolu: AYM yeniden yapılandırılmalı! Türkiye gündeminde 1. sırada

Son dakika haberi… Yargıtay 3. Ceza Dairesi, gezi davasından mahkum olduktan sonra milletvekili seçilen ve Anayasa Mahkemesi'nin hakkında ihlal kararı verdiği Can Atalay kararında hak ihlali veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında yaptığı suç duyurusu gündeme bomba gibi düştü. Peki AYM'nin verdiği hak ihlali nelere yol açacaktı? Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise, gezi davasından mahkum olduktan sonra milletvekili seçilen ve Anayasa Mahkemesi'nin hakkında ihlal kararı verdiği Avukat Can Atalay kararında hak ihlali veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında yaptığı suç duyurusu sosyal medyada gündem oldu. Gazeteciler, aktivistler, hukukçular ve sosyal medya kullanıcıları Yargıtay’a destek verirken Anayasa mahkemesini eleştirdiler. Kısa süre içerisinde AYM yeniden yapılandırılmalı etiketi Türkiye gündeminde 1. sıraya oturdu.

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Giriş Tarihi 08 Kasım 2023, 23:20 Güncelleme 09 Kasım 2023, 01:05
SON DAKİKA I FETÖ ve PKK’ya TBMM yolu: AYM yeniden yapılandırılmalı! Türkiye gündeminde 1. sırada

Son dakika haberi... Gezi davasından mahkum olduktan sonra milletvekili seçilen ve Anayasa Mahkemesi'nin hakkında ihlal kararı verdiği Avukat Can Atalay'ın dosyası Anayasa Mahkemesi tarafından yerel mahkeme olan İstanbul 13. Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

Mahkeme, dosyada karar verme yetkisinin Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nde olduğunu belirterek dosyayı geçtiğimiz günlerde bu daireye gönderdi. Dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Can Atalay hakkında daha önceden verilen mahkumiyet kararının doğru olduğunu belirterek Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararına uyulmamasına hükmetti.

Atalay'ın milletvekilliğinin de düşürülmesi için TBMM'ye bildirimde bulunan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, bir ilke de imza attı. Anayasa Mahkemesi'nin Anayasa'yı ihlal ettiğini ve yetkisini aştığını belirten Yargıtay 3. Ceza Dairesi Atalay hakkında ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulundu.

AYM KARARI NELERE YOL AÇACAKTI?
Yargıtay 3. Ceza Dairesinin verdiği kararın detaylarında, Anayasa Mahkemesinin verdiği Can Atalay davasındaki hak ihlalinin Anayasa'nın 14. maddesini işlevsiz hale getirdiği ve hakkında hüküm kesinleşmemiş ve mutlak terör suçu işlemiş tüm şüphelilere TBMM yolunu açtığı vurgulandı.

Anayasa Mahkemesinin kendisini yasama organı üzerinde bir vesayet makamı olarak,Yüksek Yargı organlarını da derece mahkemesi gibi gördüğü belirtilirken, Anayasa normunu esastan iptal sonucunu doğuracak şekilde işlevsizleşmesine yol açtığı, denetlenememe durumunu kötüye kullandığı vurgulandı. Can Atalay kararıyla AYM'nin yetkisini aşıp,yaptığı yersiz iptallerle mevzuat hükümlerini ve Anayasayı uygulanamaz hale getirerek kaos ortamı oluşturduğu belirtildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİNE VE YÖNETİCİLERİNE TBMM YOLU
Yargıtay 3. Ceza Dairesinin kararında Anayasa Mahkemesi bu tutumuyla, seçimden önce soruşturması başlayan ve kırmızı bültenle aranan Teröristlerin aday yapılması durumunda henüz haklarında hüküm verilmemesi nedeniyle milletvekili seçilip dokunulmazlık kazanabileceklerini savunduğu belirtildi.

Kararda, Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kasteden, pek çok kanlı terör eylemi ile irtibatlandırılan ve haklarında mutlak terör suçlarından soruşturma veya kovuşturma bulunup, henüz yakalanamayan ve kırmızı bültenle aranan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, Şerif Ali Tekalan, Recep Uzunallı, Adil Öksüz, Ekrem Dumanlı, Cemil Bayık, Murat Karayılan, Duran Kalkan, Sabri Ok ve Ali Ekber Doğan ve bunlar gibi şüpheli ya da sanıkların, milletvekili seçilmelerinin, yemin ederek göreve başlamalarının ve TBMM'ye girmelerinin önü açılır ki bu durumun hukuken isabetli olduğunu savunmanın izahı kabil olduğunu söylemek mümkün değildir.

Bu itibarla, esasında Anayasa koyucu, hangi suçların Anayasa'nın 14. maddesi kapsamında olduğunu tahdidi olarak belirlememişse de yukarıda sayılan ve bu kapsamda kaldığı kabul edilen mutlak terör suçları dışında suç olarak düzenlenen fiiller arasından da kapsamı belirleme görevini, özellikle soruşturma makamı ile derece ve temyiz mahkemelerinin takdirine bırakmıştır" denildi.

Öte yandan, Yargıtay 3. Ceza Dairesinin AYM Üyeleri hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Suç Duyurusu yapılmasıyla ilgili kararının ilgili bölümünde, "Anaysa hükümlerini ihlal eden ve kendisine verilen yetki sınırlarını yasal olmayacak şekilde aşarak hak ihlalinin kabulü yönünde oy kullanan ilgili Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında gereğinin takdir ve ifası için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına, dosya üzerinden yapılan inceleme neticesinde mütalaaya uygun olarak, dosyanın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na tevdiine 08.11.2023 tarikinde oy birliği ile karar verildi." ifadeleri yer aldı.

TÜRKİYE GÜNDEMİNDE 1. SIRADA
AYM, Can Atalay kararıyla Anayasının 14. maddesini işlevsiz hale getirmesi ve hakkındaki hüküm kesinleşmemiş ve mutlak terör suçu işlemiş tüm şüphelilere TBMM yolunu açmıştı.

Anayasa Mahkemesinin Bazı Tartışmalı Kararları da sosyal medya kullancıları tarafından tekrar gündeme getirildi.

HDP'NİN HAZİNE YARDIMLARINA BLOKE
Anayasa Mahkemesinin HDP'nin Hazine yardımına bloke konulması ile ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının başvurusunu reddetmesi yargı müessesesini dikkate almamaktı.

UNUTMADIK
Anayasa Mahkemesi, "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" adıyla hazırlanan metne imza atan 9 akademisyenin, terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırıldıkları gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda hak ihlali kararı verdi.

ATALAY'A TBMM YOLUNU AÇTILAR
AYM Can Atalay kararıyla Anayasının 14. maddesini işlevsiz hale getirdi. Hakkındaki hüküm kesinleşmemiş ve mutlak terör suçu işlemiş tüm şüphelilere TBMM yolunu açtı.

HİÇBİR DEĞİL OLMAMASINA RAĞMEN
FETÖ'den 26 yıl hapis cezası alan mahrem imam, cezaevinde işkence gördüğüne dair bireysel başvuruda bulundu. Anayasa Mahkemesi, hiçbir delil olmamasına rağmen başvuruyu kabul edip FETÖ'cüye 50 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi.

ERDOĞAN VE AK PARTİ'YE HAKARETE ÖDÜL
AYM, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye ağır hakaret içeren pankartı ifade özgürlüğü saydı. Haklarında kamu davası açılan ÖDP'liler, ifade özgürlüklerinin kısıtlandığı gerekçesiyle 15'er bin lira manevi tazminatla ödüllendirildi.

DEMİRTAŞ'I HAKLI BULDULAR
Anayasa Mahkemesi, eski HDP Eş Genel Başkanı ve 6-8 Ekim olaylarının faili Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı vererek, Demirtaş'a 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetmişti.

AYM, MLKP üyesinin mezarı başındaki anmaya katılan ve terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle mahkumiyet kararı verilen Figen Yüksekdağ'ın yaptığı başvuruyu karara bağlayarak, Yüksekdağ'a manevi tazminat verilmesine karar verdi.

IŞIKLAR YANIYOR
Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım, "ışıklar yanıyor" notu ile yüksek mahkeme binasının fotoğrafını paylaşarak darbe imasında bulunmuştu.

AYM, İnönü Üniversitesi'nde gerçekleştirilen eylemde "Önderimiz Başkan Öcalan" sloganları attığı için 1 yıl 8 ay hapis cezası alan kişiye verilen cezanın "ifade özgürlüğünün ihlali" olduğunu belirterek 9 bin lira tazminat ödenmesini istemişti.

LİSANS BAŞVURULARI REDDEDİLDİ
AYM, ortakları ile Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin terör örgütleriyle iltisaklı olduğu MİT ve EGM tarafından bildirilen medya hizmet sağlayıcı kuruluşların lisans başvurularının reddedilmesi kuralını iptal etti.



İŞTE KURTMARYA ÇALIŞTIKLARI ADAM
Anayasa Mahkemesi'nin kurtarmaya çalıştığı Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'ın, Kobani bahanesiyle 35 ilde bölücü terör örgütü yandaşlarının gerçekleştirdiği olaylarda da rol aldığı ortaya çıktı.

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