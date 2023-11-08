İstanbul, Kocaeli, Trakya, Yalova, İzmir ve diğer iller acil hazırlığınızı yapın! Sayılı günler kaldı, lapa lapa kar yağacak! -8 derece birden...

La Nina Kışı ve Etkileri La Nina kışı, Pasifik Okyanusu'nun ekvatoral bandındaki okyanus sıcaklıklarındaki değişimlerin bir sonucu olarak meydana gelen karmaşık bir hava durumu düzenidir. Bu olgu, güçlü rüzgarların okyanus yüzeyindeki sıcak suyu Güney Amerika'dan uzağa doğru sürüklemesiyle ortaya çıkar. La Nina kışları, küresel iklimi etkileyerek normal hava koşullarını bozar ve bazı bölgelerde şiddetli fırtınalara neden olabilir.

İSTANBUL'DA SAĞANAK BEKLENİYOR



Gece saatlerinden itibaren İstanbul, Trakya, Çanakkale ve Balıkesir'in batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İstanbul'da sağanak bekleniyor.





Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeybatı kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Trakya ile Çanakkale ve İstanbul çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.