İstanbul, Kocaeli, Trakya, Yalova, İzmir ve diğer iller acil hazırlığınızı yapın! Sayılı günler kaldı, lapa lapa kar yağacak! -8 derece birden...

Meteoroloji uzmanları, La Nina kışının yaklaştığını ve aşırı soğukların kapıda olduğunu dile getiriyor. Bu durum, Türkiye'de kışın daha soğuk ve yağışlı geçebileceği anlamına geliyor. Uzmanlar, vatandaşların soğuk hava koşullarına karşı dikkatli olmalarını ve gerekli önlemleri almalarını öneriyorlar.
La Nina Kışı Ne Zaman Gelecek?
La Nina kışının tam olarak ne zaman başlayacağı tahmin edilmese de, uzmanlar bu durumun kış aylarında etkisini göstereceğini belirtiyorlar. Özellikle doğrudan etkilenen bölgelerde kar, yağmur ve rüzgarın yoğunluğunda artış yaşanabilir. Dolayısıyla, halkın bu değişen hava koşullarına karşı hazırlıklı olması önem taşıyor.
Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte, La Nina'nın getireceği etkileri gözlemlemeye başlayacağız. Uzmanlar, bu dönemde hava durumu tahminlerini yakından takip etmenin ve gerektiğinde tedbirler almanın önemli olduğunu vurguluyorlar.