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Uyanamadı uyandı! Kemal Kılıçdaroğlu'na İmamoğlu'ndan büyük darbe: Kasetle geldiği koltuğundan hasetle ayrıldı

Bay Kemal, 13 yıl önce İmamoğlu'na sırtını dayadı. Kendisine destek olacak sandı. "Biz babaoğul gibiyiz" diye haykırdı. Ama en büyük darbeyı ondan aldı! Kasetle geldiği koltuğundan hasetle ayrıldı.Vizyon toplantısında mışıl mışıl uyuyan Selvi hanım da geç ayıldı! Özgür Özel'i yanına çağırıp "ne bağırıyorsun" diye azarladı! Bizzat kendısinin baltaladığı "Bay Kemal'ın karızmasını" Kurtarmaya çalıştı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Kasım 2023 Güncelleme 07 Kasım 2023, 07:01
Uyanamadı uyandı! Kemal Kılıçdaroğlu’na İmamoğlu’ndan büyük darbe: Kasetle geldiği koltuğundan hasetle ayrıldı

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na hazır makamlar sundu. Birlikte yürüyeceklerini umdu! Ancak karşısında "Brütüs" buldu! Bay Kemal, gerçek anlamda "Bay bay Kemal" oldu! Evinin yolunu tuttu!

Selvi Kılıçdaroğlu, Özel'e kinle doldu! "Bağırmanız hoş olmadı" diye buyurdu!



Oysa kendisi, uyuyarak eşine asıl darbeyi vurdu! Herkes aynı fikirde buluştu: Günaydın Selvi Hanım, sabah oldu.



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