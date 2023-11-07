Uyanamadı uyandı! Kemal Kılıçdaroğlu’na İmamoğlu’ndan büyük darbe: Kasetle geldiği koltuğundan hasetle ayrıldı

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na hazır makamlar sundu. Birlikte yürüyeceklerini umdu! Ancak karşısında "Brütüs" buldu! Bay Kemal, gerçek anlamda "Bay bay Kemal" oldu! Evinin yolunu tuttu!

Selvi Kılıçdaroğlu, Özel'e kinle doldu! "Bağırmanız hoş olmadı" diye buyurdu!





Oysa kendisi, uyuyarak eşine asıl darbeyi vurdu! Herkes aynı fikirde buluştu: Günaydın Selvi Hanım, sabah oldu.





