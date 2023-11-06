Değişimciler Kılıçdaroğlu’nu devirdi: Bay Bay Kemal sessiz sedasız salonu terk etti

Kemal Kılıçdaroğlu 2010'da koltuğa oturdu! 'Adalet' ve 'Yenilik' diye tutturdu! Ama bunları hep unuttu! 13 yılda 15 seçim kaybetmesine rağmen yerinde durdu! "Koltuğum da koltuğum" deyip hala umutluydu!
Kemal Kılıçdaroğlu 2010'da koltuğa oturdu! 'Adalet' ve 'Yenilik' diye tutturdu! Ama bunları hep unuttu! 13 yılda 15 seçim kaybetmesine rağmen yerinde durdu! "Koltuğum da koltuğum" deyip hala umutluydu!
Ama planları parti kongresinde alt üst oldu! Bir zamanlar kendisi için gözyaşı döken Grup Başkanı Özgür Özel'e yenilip evinin yolunu tuttu! "Ben Kemal Geliyorum" diye çıktığı yol "Bay Bay Kemal'le son buldu!
CHP'de "Değişimcilerin" adayı Özgür Özel, 38. Olağan Kurultay'da Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenerek 13 yıllık devri sonlandırdı. İkinci tura kalan seçimde Özel 812 oy alırken, Kılıçdaroğlu ise 536 oyda kaldı. Kurultay'da hem Kılıçdaroğlu'nun hem de Özel'in, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı "demokrasi kahramanı" ilan edip selamlaması, partide hiçbir değişiklik olmayacağını da kanıtladı.
Kurultay'da gerginlik de zirve yaptı. Divan Başkanlığı'nı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı Kurultay'da Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve 'Değişimcilere' adeta füze fırlattı. "Hançer", "Vefasızlık" sözleri zirve yaptı. Kendisini dış politika konusunda eleştiren Özel'e çıkıştı. "Keşke bunları yüzüme karşı söyleseydin. Hala benim ABD'ye, İngiltere'ye niye gittiğimi öğrenmemiş" ifadelerini kullandı.
CHP'Yİ ÖZETLEYEN TWEET
Kılıçdaroğlu ile Özel arasındaki yarışın ikinci tura kalması üzerine yapılan "Sadece CHP'lilerin katıldığı bir seçimi bile CHP'liler ilk turda kazanamıyor" şeklindeki yorum çok güldürdü.
İMAMOĞLU KRİZ ÇIKARTTI
Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında Parti Meclisi konusunda anlaşmazlık yaşandığı ve oylamanın 5 kez ertelendiği iddia edildi. İmamoğlu'nun listede çok sayıda kendi adamının olmasını istediği ileri sürüldü.
CHP'nin gizli Genel Başkanı olduğu iddia edilen Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'in seçim zaferini böyle kutladı. Sırtını sıvazladı.