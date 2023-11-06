Değişimciler Kılıçdaroğlu’nu devirdi: Bay Bay Kemal sessiz sedasız salonu terk etti

Kemal Kılıçdaroğlu 2010'da koltuğa oturdu! 'Adalet' ve 'Yenilik' diye tutturdu! Ama bunları hep unuttu! 13 yılda 15 seçim kaybetmesine rağmen yerinde durdu! "Koltuğum da koltuğum" deyip hala umutluydu!

Ama planları parti kongresinde alt üst oldu! Bir zamanlar kendisi için gözyaşı döken Grup Başkanı Özgür Özel 'e yenilip evinin yolunu tuttu! "Ben Kemal Geliyorum" diye çıktığı yol "Bay Bay Kemal'le son buldu!

CHP'de "Değişimcilerin" adayı Özgür Özel, 38. Olağan Kurultay'da Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenerek 13 yıllık devri sonlandırdı. İkinci tura kalan seçimde Özel 812 oy alırken, Kılıçdaroğlu ise 536 oyda kaldı. Kurultay'da hem Kılıçdaroğlu'nun hem de Özel'in, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı "demokrasi kahramanı" ilan edip selamlaması, partide hiçbir değişiklik olmayacağını da kanıtladı.

Kurultay'da gerginlik de zirve yaptı. Divan Başkanlığı'nı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı Kurultay'da Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve 'Değişimcilere' adeta füze fırlattı. "Hançer", "Vefasızlık" sözleri zirve yaptı. Kendisini dış politika konusunda eleştiren Özel'e çıkıştı. "Keşke bunları yüzüme karşı söyleseydin. Hala benim ABD'ye, İngiltere'ye niye gittiğimi öğrenmemiş" ifadelerini kullandı.