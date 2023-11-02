2024 asgari ücret maratonu başlıyor! Bakan Işıkhan'dan 'vergi istisnası' ve 'ek gelir' mesajı: "Herkesin mutabık kalacağı bir tutar"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan Komisyonda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin yanı sıra Mesleki Yeterlilik Kurumunun bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün Sayıştay raporları görüşülecek.







Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu.



ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Işıkhan, "Asgari ücrette yapılacak her artış, tüm çalışanlar bakımından vergi istisnası tutarının artışı kadar ek gelir avantajı sağlamış oluyor. Bu kapsamda 2024 yılında 595,1 milyar lira vergi istisnası öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.