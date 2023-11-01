CHP yandaşları Dinçer Gökçe ve Tolga Şardan'a "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltı!

Söz konusu yazıda MİT'in Cumhurbaşkanlığı'nın talebi üzerine bir rapor hazırladığı ve bu raporda adliyelerde skandal kararlara ve uygulamalara imza atıldığı iddia edildi.

Tolga Şardan, 31 Ekim'de T24'te "MİT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

HALKI YANILTICI BİLGİ YAYMAKTAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, T24 isimli internet sitesinde 31 Ekim'de yer alan gazeteci Tolga Şardan'ın "MİT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısının içeriğinde "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunun unsurlarını oluşturacak nitelikte söz ve beyanlar bulunduğunu değerlendirerek, resen soruşturma başlattı.

TOLGA ŞARDAN GÖZALTINA ALINDI

Şardan, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

DİNÇER GÖKÇE GÖZALTINDA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Ekim'de CHP yandaşı "halktv.com.tr" haber sitesinde yayımlanan "Çete lideri olmakla suçlanan Turhan Döner ve Emirhan Döner'e tahliye kararı" başlıklı habere ilişkin "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlattı.

Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen polis ekipleri, internet sitesinin sorumlu yazı işleri müdürü Dinçer Gökçe'yi gözaltına aldı.

GÖKÇE'NİN İDDİA ETTİĞİ GİBİ TAHLİYE EDİLMEDİLER

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca haberdeki iddialara ilişkin yapılan incelemede, adı geçen kişilerin mahkemece tahliye edilmedikleri, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesince verilen ve kesinleşen hapis cezaları nedeniyle Kırıkkale ile Edirne'de cezaevinde bulundukları, çete lideri ve örgüt üyelerinin tahliye edildiğine ilişkin haber içeriğinin gerçeğe aykırı ve yanıltıcı nitelikte olduğu belirlendi.