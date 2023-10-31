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Son dakika: Başkan Erdoğan'ın liderlik ettiği kabine toplantısı sona erdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik ettiği kabine toplantısı sona erdi. İsrail’in Gazze soykırımı, Bağ-Kurluların prim gün sayısını düşürme ve evlilik kredisi masaya yatırıldı.

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Giriş Tarihi 30 Ekim 2023, 15:22 Güncelleme 31 Ekim 2023, 18:41
Son dakika: Başkan Erdoğan’ın liderlik ettiği kabine toplantısı sona erdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 2 saat 30 dakika sürdü.

Toplantıda İsrail'in Gazze soykırımı, Bağ-Kurluların prim gün sayısını düşürme ve evlilik kredisi masaya yatırıldı.

Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamalara çevrildi.

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Uzun bir aranın ardından toplanacak olan kabinenin gündeminde bu başlıklar olacak:

Merkez Bankası'nın faiz arttırım kararının ekonomiye yansımaları ele alınacak.

Enflasyonla mücadele ve Başkan Erdoğan'ın marketlere yaptığı indirim çağrısının sonuçları değerlendirilecek.

PRİM GÜN SAYISI
Bağkur prim gün sayısıyla ilgili düzenleme de uzun süredir gündemde. Prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e düşürülerek SSK'lılarla eşitlenecek. Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

EVLİLİK KREDİSİ
Başkan Erdoğan, son kabine toplantısında yeni evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli 150 bin liralık kredi verileceğini söylemişti.

Meclis gündemine gelmesi beklenen çalışmadaki son durum da kabinede ele alınacak konu başlıkları arasında olacak.

Konut ve kira sektöründeki son gelişmeler de masaya yatırılacak.

DIŞ POLİTİKADA EN ÖNEMLİ KONU GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILAR
Dış politikada en önemli başlıksa İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bu konuda yürüttüğü diplomatik girişimler hakkında, kabine üyelerine bir sunum yapması bekleniyor.

Memur - emekli zammı başta olmak üzere ev hanımlarına emeklilik, 90 bin taşerona kadro ve Filistin-İsrail arasındaki gerilim gibi pek çok konuya ilişkin detayların Kabine Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor.

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