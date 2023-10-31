Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 2 saat 30 dakika sürdü.
Toplantıda İsrail'in Gazze soykırımı, Bağ-Kurluların prim gün sayısını düşürme ve evlilik kredisi masaya yatırıldı.
Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamalara çevrildi.
KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Uzun bir aranın ardından toplanacak olan kabinenin gündeminde bu başlıklar olacak:
Merkez Bankası'nın faiz arttırım kararının ekonomiye yansımaları ele alınacak.
Enflasyonla mücadele ve Başkan Erdoğan'ın marketlere yaptığı indirim çağrısının sonuçları değerlendirilecek.