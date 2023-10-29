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Tarihin en büyük geçit töreni! Donanma Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a "çimariva" selamında bulunacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhuriyetin 100. yıl dönümü kutlamaları için yaptıkları hazırlıkları paylaşarak tüm vatandaşları İstanbul Boğazı’na davet etti. Gemiler, İstanbul Boğazı'ndan güney-kuzey istikametinde yapacakları geçiş sırasında töreni izleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı da selamlayacak. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Türk donanması, tarihinin en büyük resmigeçidi için hazırlıklarını tamamladı. Başkan Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda vatandaşları Boğaz'a davet etti.

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Giriş Tarihi 28 Ekim 2023, 18:04 Güncelleme 29 Ekim 2023, 13:03
Tarihin en büyük geçit töreni! Donanma Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a çimariva selamında bulunacak

Milli Savunm Bakanlığı, sosyal medya hesabından görüntülü bir paylaşım yaptı.

Paylaşıma göre, Cumhuriyetin 100. yıl dönümü kutlamaları için TCG Anadolu'nun da yer aldığı 100 gemi İstanbul Boğazı'ndan törenle geçecek. Bunun yanı sıra 101 pare top atışı yapılacak ve 20 tane savaş uçağı Boğaz üzerinde uçacak. SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları da gösteri uçuşu yapacak. Ayrıca MSB paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda TCG ANADOLU'nun da aralarında olacağı 100 savaş gemisiyle geçit töreni yapacağız. Tüm halkımızı İstanbul Boğazı'na davet ediyoruz."



GEMİLER BAŞKAN ERDOĞAN'I DA SELAMLAYACAK
Gemiler, İstanbul Boğazı'ndan güney-kuzey istikametinde yapacakları geçiş sırasında töreni izleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı da selamlayacak.

SAAT 16.00'DAN İTİBAREN İSTANBUL BOĞAZI'NA DAVET EDİYORUM
Başkan Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda vatandaşları Boğaz'a davet etti. Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşının heyecanını, gururunu yaşadığımız bu tarihî günde, İstanbul Boğazı'nda dron, havai fişek ve ışık gösterileri gerçekleştirecek, 100 savaş gemimizle, savaş uçaklarımızla muhteşem bir geçit töreni icra edeceğiz. Yediden yetmişe milletimizin her bir ferdini, yanlarında bayraklarıyla saat 16.00'dan itibaren İstanbul Boğazı'na davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

TÜRK DONANMASI, TARİHİNİN EN BÜYÜK RESMİGEÇİDİ İÇİN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI
Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Türk donanması, tarihinin en büyük resmigeçidi için hazırlıklarını tamamladı.

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla 100 savaş gemisinin yanı sıra uçak ve helikopterlerle İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek resmigeçit öncesinde, Sarayburnu'nda demirli olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en büyük savaş gemisi milli üretim TCG Anadolu'da basın brifingi düzenlendi.

Brifing, bu yıl gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında amiralliğe terfi eden, TSK'nın ilk kadın amirali Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Savunma Planlama ve Proje Yönetim Başkanı Tuğamiral Gökçen Fırat tarafından verildi.

Fırat, Türk donanma tarihinin en büyük resmigeçidinin Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu tarafından komuta edileceğini söyleyen Fırat, gemilerin, töreni izleyecek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a denizciliğe özgü "çimariva" selamında bulunacağını belirtti.

İstanbul Boğazı'ndaki geçişe TCG Anadolu'nun rehberliğinde 100 geminin yanı sıra F-16 ve F4E uçakları ve helikopterlerin eşlik edeceğini dile getiren Fırat, tören öncesinde SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösterilerinin de yapılacağını anlattı.

TCG Anadolu'nun mevkilenmesinin ardından gemilerin İstanbul Boğazı'nın güney girişine intikal edeceğini ifade eden Tuğamiral Fırat, resmigeçidin saat 17.00'de başlayacağını bildirdi.

Denizdeki resmigeçide 21'i amiral olmak üzere 7 bin 896 personelin katılacağını belirten Fırat, TCG Anadolu'nun ardından ikinci geminin Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul olacağını söyledi.

Resmigeçitte fırkateynler, ada sınıfı korvetler, mayın avlama gemileri, amfibi gemiler, karakol gemileri, lojistik gemileri, hücumbotlar ve denizaltıların da görev alacağını ifade eden Fırat, tören geçişi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı unsurları tarafından 101 pare top atışı yapılacağını kaydetti.

Tuğamiral Gökçen Fırat, bilgilendirmesini şöyle sürdürdü:

"Gücünü ve kararlılığını büyük Türk milletinden ve ay yıldızlı bayrağından alan Türk Deniz Kuvvetleri, tüm yüzer, dalar ve uçar unsurlarıyla başta mavi vatanımız olmak üzere memleketimizin her köşesinde, sınırlarının ötesinde ve dünya denizlerinde sarsılmaz bir azim, irade ve heyecanla gerektiğinde vatan savunması için canını vermeye hazır, milletinin emrinde ve görevinin başındadır.

Bu vesileyle bizlere Cumhuriyet'i armağan eden başta Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarımız olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz, hayatta olan gazilerimize, şehit ve gazilerimizin değerli ailelerine sağlık ve esenlikle diliyoruz."

TCG ANADOLU'DA CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMASI
Brifingin ardından TCG Anadolu'da Cumhuriyet Bayramı kutlaması gerçekleştirildi.

Kutlama saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajının paylaşıldığı törende gemi personeli tarafından Cumhuriyet'in 100'üncü Yıl Marşı da okundu.

ÇİMARİVA NEDİR?
Savaş gemilerinde tören için askerlerin küpeşte boyunca belirli aralıklarla dizilmesi için verilen komut.

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