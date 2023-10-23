Türkiye’den Gazze seferberliği! Başkan Erdoğan talimat vermişti! MSB duyurdu: Yüklemeler başladı

Sağlık Bakanlığı yöneticileri de dahil olmak üzere 20 uzman hekim, Mısır Sağlık Bakanlığında bakan yardımcısı ve diğer yetkililerle bir araya gelerek Gazze'ye yönelik sağlık yardımlarını değerlendirdi.





"Ekibimiz, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlamalar çerçevesinde El-Ariş Havalimanı'nda ve Refah Sınır Kapısı'nda kurulacak sahra hastanelerimizin fizibilite çalışmalarını da gerçekleştirecek" ifadesini kullanan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları kaydetti:

"Bu faaliyetlerle eş zamanlı olarak Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından iletilen ihtiyaç listesindeki ilaç, tıbbi sarf malzemesi ve tıbbi cihazların 3 kargo uçağımızla, El-Ariş Havalimanı'na gönderilmesi planlanmıştır. Ayrıca gerekli koordinasyonun tamamlanmasının ardından, bir gemiyle sahra hastaneleri ve ambulansların bölgeye sevkiyatı planlanmakta."

Buna göre sahra hastanesi, felaket ve benzeri olaylara, sağlık açısından yerinde müdahale edebilmek amacıyla kuruluyor.

Sahra hastanesi, hastaların daha donanımlı bir hastaneye taşınmadan önce yerinde müdahale gördükleri geçici askerî hastane ya da mobil sağlık birimi olarak faaliyet gösteriyor.



Hastane, olaylara yerinde müdahale edebilmek amacıyla, genellikle taşınabilir ekipmana sahip tıp personeli ve çadırımsı (ya da şişirilebilir) binalardan oluşuyor, genellikle kolay erişilebilir ve görünür binalara kuruluyor. Tıbbi ekipmanlar genellikle sığınak görevi gören konteynerin içine yerleştiriliyor.