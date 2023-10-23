Türkiye’den Gazze seferberliği! Başkan Erdoğan talimat vermişti! MSB duyurdu: Yüklemeler başladı

Günlerdir İsrail bombaları altındaki Gazze'de yaşanan insani kriz için Türkiye seferber oldu.
Günlerdir İsrail bombaları altındaki Gazze'de yaşanan insani kriz için Türkiye seferber oldu.
YARDIMLAR MISIR'A ULAŞTI
Türkiye'den Gazze'ye, ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan, içerisinde 20 uzman hekimin de bulunduğu Cumhurbaşkanlığına ait uçak, Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştı.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ilaç ve tıbbi malzemeler taşıyan ve 20 uzman hekimle Ankara'dan hareket eden Cumhurbaşkanlığına ait uçak, öğle saatlerinde Kahire'ye iniş yaptı.
Sağlık Bakanlığı yöneticileri de dahil olmak üzere 20 uzman hekim, Mısır Sağlık Bakanlığında bakan yardımcısı ve diğer yetkililerle bir araya gelerek Gazze'ye yönelik sağlık yardımlarını değerlendirdi.
"Ekibimiz, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlamalar çerçevesinde El-Ariş Havalimanı'nda ve Refah Sınır Kapısı'nda kurulacak sahra hastanelerimizin fizibilite çalışmalarını da gerçekleştirecek" ifadesini kullanan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları kaydetti:
"Bu faaliyetlerle eş zamanlı olarak Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından iletilen ihtiyaç listesindeki ilaç, tıbbi sarf malzemesi ve tıbbi cihazların 3 kargo uçağımızla, El-Ariş Havalimanı'na gönderilmesi planlanmıştır. Ayrıca gerekli koordinasyonun tamamlanmasının ardından, bir gemiyle sahra hastaneleri ve ambulansların bölgeye sevkiyatı planlanmakta."
Buna göre sahra hastanesi, felaket ve benzeri olaylara, sağlık açısından yerinde müdahale edebilmek amacıyla kuruluyor.
Sahra hastanesi, hastaların daha donanımlı bir hastaneye taşınmadan önce yerinde müdahale gördükleri geçici askerî hastane ya da mobil sağlık birimi olarak faaliyet gösteriyor.
Hastane, olaylara yerinde müdahale edebilmek amacıyla, genellikle taşınabilir ekipmana sahip tıp personeli ve çadırımsı (ya da şişirilebilir) binalardan oluşuyor, genellikle kolay erişilebilir ve görünür binalara kuruluyor. Tıbbi ekipmanlar genellikle sığınak görevi gören konteynerin içine yerleştiriliyor.
İSTENEN YARDIMLAR ULAŞTIRILACAK
Bölgeye kurulması planlanan hastane/hastanelerin içeriğinde neler olacağı, görüşmelerin ardından şekillenecek. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Bakanlık yoğun bakımı, ameliyathanesi bulunan tam teşekküllü sahra hastaneleri kurmuştu. Bölgede böyle ihtiyaçlar olup olmadığı yetkililerle gerçekleştirilecek görüşmenin ardından ele alınacak, alana istenen yardımlar ulaştırılacak.
KIZILAY DEVREDE
Türk Kızılay, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik yaptığı saldırılardan sonra açılan Refah Kapısı'yla yardımlar hızla sivillere ulaştırmaya başladı. Geçtiğimiz gün 20 TIR'lık insani yardım malzemesi, sivil halka ulaştırılmak üzere Gazze'ye girdi. Türkiye'den yola çıkan 30 TIR yaklaşık 2 milyon kişinin ilaç, tıbbi malzeme, gıda, su ve hijyen malzemesi gibi temel ihtiyaçlarını karşılayacak. Türk Kızılay'ın yerel ekipleri, en fazla ihtiyaç sahibi olan aileleri tespit ederek bağışlarla temin edilen temel ihtiyaç maddelerini ulaştırıyor. Kızılay gönüllüleri Gazze'de bulunan Kızılay aşevinin hasar görmesine rağmen burada sivillere sıcak yemek dağıtıyor. Ayrıca Gazze'deki öncelikli ihtiyaçlar listesinde bulunan hastane ve ambulansların bir aylık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek 400 bin litrelik akaryakıtın sağlanması için Filistin Kızılay'ına destek sağlanıyor.
BAĞIŞ KAMPANYASI
Türk Kızılay, Gazze'deki sivillerin ihtiyaçlarının karşılanması için bağış kampanyası sürdürüyor. Gazze'deki ihtiyaç sahibi insanlara destek olmak isteyenler FİLİSTİN yazıp 2868'e mesaj göndererek 20 lira bağışlayabiliyor.
TÜRKİYE'DEN FİLİSTİN'E YARDIM ELİ
Bir yandan vatandaşlar İHH İnsani Yardım Vakfı, Sadakataşı gibi uluslararası yardım kuruluşlarıyla bölgeye destek olmaya çalışırken, diğer yandan dernek ve şirketler art arda açıklama yapıyor. Bölgeye insani yardımları ulaştırmak için günlerdir görüşmelerini sürdüren Dışişleri Bakanlığı, yardımları AFAD ve Kızılay aracılığıyla koordine ediyor. Bir insanlık dramı halini alan Gazze'ye yardım yapmak için kimi şirket mali destek açıklarken, kimi gıda yardımında bulunacağını bildiriyor. Bazı dernekler de izinlerin gelmesi halinde bölgede aşevi kurmak istiyor.
MSB DUYURDU: YARDIM MALZEMELERİ ULAŞTIRMAK İÇİN DÖRT SORTİ PLANLANDI
Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada, "Ülkemizin yardım elini Gazze'ye ulaştırmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve içerisinde çoğunlukla sağlık malzemelerinin yer aldığı yardım paketlerini Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarımıza yüklemeye başladık. Uçaklarımız hazır olur olmaz Mısır'a hareket edecek. Yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılması için toplamda dört sorti planlandı" denildi.
YARDIM İÇİN HAZIRIZ
Dün Mısır'daki Refah Kapısı'nın Gazze'ye insani yardım için açılmasının sevindirici olduğunu söyleyen iş insanları, "Ancak 15 gündür su, gıda, ilaç sıkıntısı çeken Gazze halkına sınırlı bir yardım izni verildi. Bölgenin 20 değil binlerce TIR yardıma ihtiyaç var. Biz yardım için hazırız" diyor.
10 BİN KİŞİYE KUMANYA VE BATTANİYE
Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneği, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze halkına kumanya, battaniye ve yakıt desteğinde bulundu.
Dernekten yapılan açıklamada, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından bölgede acil yardım çalışmalarına başlandığı belirtildi.
Açıklamada, bu kapsamda Gazze'de 10 bin kişiye kumanya ve battaniye dağıtımı yapıldığı kaydedildi. Saldırılar sonucu çok sayıda kişinin yaralanarak hastanelerde tedavi altına alındığı aktarılan açıklamada, bölgede yaşanan elektrik ve su kesintilerinin, yaralıların tedavilerinin büyük oranda aksamasına neden olduğu ifade edildi.
Açıklamada, ambulansların görevlerini yapabilmeleri ve hastanelerdeki jeneratörlerin çalışabilmesi için ilk etapta 15 ton yakıt desteği sağlandığı da kaydedildi.
BAYKAR'DAN 280 MİLYON TL
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Gazze için 280 milyon liralık insanı yardım yapmaya hazır olduklarını belirterek, "Tüm insanlığı Gazze'de yaşanan katliamların durdurulması için harekete geçmeye davet ediyoruz. Sessiz kalmak bu katliamlara ortak olmaktır" açıklamasını yaptı.
ASKON'DAN 10 MİLYON TL
Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Orhan Aydın, Gazze'de bir insanlık dramının yaşandığını söyledi. Gazze halkının her zaman yanında olduklarının altını çizen Aydın, "İlk günden itibaren tepkimizi koyduk. Buna eş zamanlı da ASKON üyelerimize yardım çağrısında bulunduk. Devletimizle koordine yürüyoruz. AFAD ve Kızılay ile irtibat halindeyiz. İlk etapta 10 milyon TL'lik nakdi yardımda bulunmaya hazırız. Bu katliamın bir an önce son bulmasını temenni ediyoruz. Yardımlarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.
GAZZE'DE AŞEVİ KURMAK İSTİYORUZ
Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, "Gazze'de aşevi kurmak istiyoruz. Tüm ekip ve ekipmanlarımızı hazırladık. Konuyu Dışişleri Bakanlığı'na da ilettik. İzinlerin çıkması halinde hemen bölgeye gideceğiz. Deprem döneminde günlük 100 bin kişiye yemek çıkardık. Aynısını Gazze'de de yaparız" diye konuştu. Mobil TIR'ları olan firmalardan da destek beklediklerini açıklayan Bingöl, "Eğer destek gelirse sadece bir yerde değil, 4-5 noktada yemek hazırlarız. Kuru gıdada sıkıntımız yok, üyelerimiz bağışı yapıyor. Bunu koordine edip sıcak yemek hazırlarız" dedi.
TEPKİLER SONUÇ VERDİ
Vatandaşların Gazze ve Filistin konusunda firmalara uyguladığı boykotlar da etkili sonuç verdi. E-ticaret platformu Trendyol, savaş mağduru Gazze halkına 10 milyon dolar, McDonald's Türkiye de 1 milyon dolarlık insani yardım yapacağını açıkladı. Hatırlanacağı üzere Trendyol, Filistin temalı ürünlerin satışını durdurmuş, ardından gelen tepkiler üzerine teknik bir arıza yaşandığını açıklamıştı. Şirket dün de Gazze'ye 10 milyon dolarlık insani yardım yapma kararı aldığını bildirdi. ABD merkezli ünlü restoran zinciri Mc Donald's da, sosyal medya platformlarında "McDonald's İsrael" hesabında her gün İsrail ordusuna 4 bin kutu yemek dağıttığını açıklamıştı. Bunun üzerine dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Türkiye'de de şirkete tepkiler oluşmuştu.
GÖREVE HAZIRIZ
Sabah'ta yer alan habere göre; İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, Gazze'de insanlığın katledildiğini söyledi. Güzeldere, "İnsanlar 15 gündür abluka altında. Dün ilk kez insani yardım izni verildi. Biz İstanbul PERDER olarak devletimizle koordinasyon halindeyiz. Özellikle gıda yardımı konusunda destek olabiliriz. Üyelerimizin hepsi bu konuda çok hassas ve gıda yardımında bulunacaklarını ifade ediyor. Un, şeker, yağ, makarna ne talep edilirse göndermek için göreve hazırız" açıklamasında bulundu.