İlaç ve tıbbi malzemeleri taşıyan uçak Mısır’a indi! Türkiye’den Gazze’ye yardım: Birçok firma nakdi bağış yapacak

ASKON'DAN 10 MİLYON TL

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Orhan Aydın, Gazze'de bir insanlık dramının yaşandığını söyledi. Gazze halkının her zaman yanında olduklarının altını çizen Aydın, "İlk günden itibaren tepkimizi koyduk. Buna eş zamanlı da ASKON üyelerimize yardım çağrısında bulunduk. Devletimizle koordine yürüyoruz. AFAD ve Kızılay ile irtibat halindeyiz. İlk etapta 10 milyon TL'lik nakdi yardımda bulunmaya hazırız. Bu katliamın bir an önce son bulmasını temenni ediyoruz. Yardımlarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

GAZZE'DE AŞEVİ KURMAK İSTİYORUZ

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, "Gazze'de aşevi kurmak istiyoruz. Tüm ekip ve ekipmanlarımızı hazırladık. Konuyu Dışişleri Bakanlığı'na da ilettik. İzinlerin çıkması halinde hemen bölgeye gideceğiz. Deprem döneminde günlük 100 bin kişiye yemek çıkardık. Aynısını Gazze'de de yaparız" diye konuştu. Mobil TIR'ları olan firmalardan da destek beklediklerini açıklayan Bingöl, "Eğer destek gelirse sadece bir yerde değil, 4-5 noktada yemek hazırlarız. Kuru gıdada sıkıntımız yok, üyelerimiz bağışı yapıyor. Bunu koordine edip sıcak yemek hazırlarız" dedi.

TEPKİLER SONUÇ VERDİ

Vatandaşların Gazze ve Filistin konusunda firmalara uyguladığı boykotlar da etkili sonuç verdi. E-ticaret platformu Trendyol, savaş mağduru Gazze halkına 10 milyon dolar, McDonald's Türkiye de 1 milyon dolarlık insani yardım yapacağını açıkladı. Hatırlanacağı üzere Trendyol, Filistin temalı ürünlerin satışını durdurmuş, ardından gelen tepkiler üzerine teknik bir arıza yaşandığını açıklamıştı. Şirket dün de Gazze'ye 10 milyon dolarlık insani yardım yapma kararı aldığını bildirdi. ABD merkezli ünlü restoran zinciri Mc Donald's da, sosyal medya platformlarında "McDonald's İsrael" hesabında her gün İsrail ordusuna 4 bin kutu yemek dağıttığını açıklamıştı. Bunun üzerine dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Türkiye'de de şirkete tepkiler oluşmuştu.

GÖREVE HAZIRIZ

Sabah'ta yer alan habere göre; İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, Gazze'de insanlığın katledildiğini söyledi. Güzeldere, "İnsanlar 15 gündür abluka altında. Dün ilk kez insani yardım izni verildi. Biz İstanbul PERDER olarak devletimizle koordinasyon halindeyiz. Özellikle gıda yardımı konusunda destek olabiliriz. Üyelerimizin hepsi bu konuda çok hassas ve gıda yardımında bulunacaklarını ifade ediyor. Un, şeker, yağ, makarna ne talep edilirse göndermek için göreve hazırız" açıklamasında bulundu. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN