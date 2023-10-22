CANLI TAKİP | Katilin ordusu Refah kentini bombaladı! Yardım TIR’larının giriş yaptığı bölge hedef alındı

11.58 İsrail'in yoğun bombardımanından kaçan Filistinliler için bir kamp kuruldu. Kampın kurulduğu bölgeye yakın bir noktaya bomba düştü 10.28:Yardım TIR'larının giriş yaptığı Refah kenti noktasına İsrail saldırı düzenledi.

Refah kenti işgalci İsrail ordusu tarafından vuruldu 09.50: Sağlık Bakanlığı'nca, Gazze'deki sivillere sağlık desteği vermek için görevlendirilen 20 kişilik uzman ekip ile hazırlanan ilaç ve tıbbi malzemeler, Mısır'a gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'ndan havalandı. 09:01: İSRAİL 14 YERLEŞİM YERİNİ DAHA BOŞALTIYOR Lübnan sınırındaki çatışmaların ardından İsrail, 14 yerleşim yerini daha boşaltma kararı aldı. Söz konusu yerleşim yerleri Shanir, Dan, Beit Hillel, Shaar Yishuv, Gosher, Liman, Mitzvah, Ilon, Goren, Garnot HaGilil, İbn Menachem, Sasa, Tsivbon ve Ramot Naftali olarak açıklandı. 08:33: İSRAİL YİNE ŞAM VE HALEP HAVALİMANLARINI VURDU Suriye devlet medyası, İsrail'in sabaha karşı 5:25'de Şam ve Halep havalimanlarını vurduğunu bildirdi. Bir askeri kaynağa dayandırılan gelişmeyle ilgili 'İsrail uluslararası havalimanlarını hedef alan bir saldırı daha düzenlendi. Saldırıda bir sivil işçi öldü, bir başkası ise yaralandı' denildi. Yanı sıra saldırı sonrası pistte maddi zarar oluştu ve uçuşlar ertelendi. Suriye Ulaştırma Bakanlığı yolcuların Lazkiye'ye gönderildiğini bildirdi. 08:12: Gazze'ye yardım için, 20 kişilik uzman hekim ekibi, ilaç ve tıbbi malzeme taşıyacak Cumhurbaşkanlığı uçağı, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkışa hazırlanıyor. 20 kişilik uzman ekip, Mısırlı yetkililerle Gazze halkının ihtiyaç duyduğu ilaç, tıbbi malzeme ve cihazların tespitini yapacak. Ekip, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlamalar çerçevesinde El-Ariş Havalimanı'nda ve Refah Sınır Kapısı'nda kurulacak sahra hastanelerinin fizibilite çalışmalarını da gerçekleştirecek. 07:51: İSRAİL: HİZBULLAH TEHLİKELİ BİR OYUN OYNUYOR

İsrail ordusu sözcüsü Jonathan Conricus'tan İsrail'in kuzey sınırında yaşanan gerginlikle ilgili konuştu. Conricus Hizbullah ile ilgili 'Tepkimizi ölçüyorlar. Hizbullah tehlikeli bir oyun oynuyor ve gerilimi tırmandırıyor. Her geçen gün saldırıların arttığını görüyoruz' dedi. 07:42: KANADA: HASTANEYİ İSRAİL VURMADI

17 Ekim'de Gazze'deki El Ahli İsrail, Gazze'nin en büyük hastanelerinden olan El Ehli'yi yerle bir etti. Saldırıda yüzlerce kişi hayatını kaybederken Tel Aviv yönetimi roketin Gazze'den ateşlendiğini öne sürdü. Kanada Savunma Bakanlığı, açık kaynak ve gizli raporlara ilişkin analizleri inceledikten sonra saldırıyı İsrail'in yapmadığını açıkladı. Bakanlık roketin 'büyük olasılıkla' Gazze'den atıldığını kaydetti. Kanada'nın yanı sıra ABD ve Fransa'da İsrail'in El-Ehli hastanesine saldırmadığını öne sürdü. 07:29: ABD'DEN İRAN'A KARŞI THAAD HAMLESİ

Pentagon tarafından yapılan açıklamada Patriot savunma füzelerinin yanı sıra Orta Doğu'ya Yüksek İrtifa Hava Savunması füzelerinin (THAAD) gönderileceği belirtildi. THAAD sistemi, kısa ve orta menzilli balistik füzeleri uçuşlarının son aşamasında vurmak için tasarlandı. Pentagon'dan yapılan açıklamada, bu hamlenin 'İran ve onun vekil güçlerinin Orta Doğu bölgesindeki son gerilimini' karşı yapıldığı kaydedildi. İsrail ile Hamas arasındaki çatışmanın iki hafta önce patlak vermesinden bu yana Irak ve Suriye'deki ABD güçlerine yönelik saldırılar arttı. Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik saldırısının ardından ABD, iki uçak gemisini Doğu Akdeniz'e kaydırdı ve İsrail'e ek teçhizat ve mühimmat verme sözü verdi. 06:50: HAMAS'TAN REHİNE AÇIKLAMASI: İSRAİL REDDETTİ

Hamas sözcüsü Halid el Kaddoumi'ye göre İsrail, Hamas'ın iki esiri daha serbest bırakma teklifini insani gerekçelerle reddetti. Al Jazeera muhabiri Muhammed Jamjoon, Netanyahu'nun ofisinin teklifi reddettiğini ve şimdi de böyle bir teklifin varlığını reddettiğini söyledi. Anlaşmazlık, Katar'ın arabuluculuğunun yardımıyla iki Amerikalı rehinenin dün serbest bırakılmasının ardından geldi. Al Jazeera bu haberi 'Netanyahu iki rehinenin daha serbest bırakılması teklifini reddetti' başlığı ile okurlarına duyudu. 05:11: İSRAİL CENİN'DE CAMİYİ VURDU İsrail, Cenin mülteci kampında bir camiyi vurduğunu açıkladı. Filistinli sağlık görevlileri en az bir kişinin öldürüldüğünü bildirdi. 03.00 Batı Şeria'daki Filistin medyası, İsrail rejim askerlerinin Cenin kampındaki El Ensari Camii'ne RPG'lerle hedef aldığını ve çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi. 21 EKİM'DE NE OLDU?

23:51 Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: İsrail'in Han Yunus merkezine düzenlediği saldırıda en az 9 kişi hayatını kaybetti. 22:55 Gazze'deki Vakıflar Bakanlığı: İsrail, 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 26 camiyi tamamen yıktı. 21.41 İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, bombardıman ve abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik kara harekatına işaret ederek, "Gazze Şeridi'ne gireceğiz" dedi.

21.22 Gazze'deki İçişleri Bakanlığının Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki çarşıyı bombaladığı belirtildi.

Açıklamada, ölü ve yaralıların olduğu ifade edilirken sayı konusunda net bilgi verilmedi. El-Aksa Radyosu, İsrail'in Nuseyrat çarşısında Akl dükkanını hedef alan saldırısı sonucu çevre dükkanlarda da yangın çıktığını duyurdu. Haberde, İsrail hava saldırıları nedeniyle ambulansların çarşıya girmekte zorluk çektiği kaydedildi. İlk belirlemelere göre saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti. İSRAİL: "KARA HAREKATI HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR"

19.00 İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne yapılması beklenen kara saldırısının genişletilmesine yönelik planların onaylandığı ve hazırlıkların devam ettiği belirtildi. IDF, birliklerin onaylanan operasyonel planlara uygun olarak eğitim gördüklerini açıkladı. "GAZZELİLER İÇİN KEFEN"

SİVİLLERE TERÖRİST MUAMELESİ!

18.20 İşgalci İsrail ordusu tarafından, "acil uyarı" başlığı içeren ve havadan Gazze'nin kuzeyine bırakılan kağıtlarda, bölgedeki sivilleri tehdit eden şu ifadelere yer verildi: "Gazze Şeridi sakinlerine: Gazze Vadisi'nin kuzeyinde bulunmanız hayatınızı tehlikeye atmaktadır. Gazze Vadisi'nin güneyine gitmeyen ve kuzey bölgesini boşaltmamayı seçen herkes, terör örgütünün ortağı sayılarak öldürülebilir." Öte yandan sosyal medyaya yansıyan ve tepki çeken söz konusu uyarının ardından İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, bu kağıtlarda yazılan ifadelerin İsrail ordusuna ait olduğunu doğruladı. 17.15: Gazze için gelen kamyonlardan bazılarının içinde kefenler olduğu ve üzerinde "Gazzeliler için kefenler" yazdığı öğrenildi.

16.46 İsrail ordusu: Sınır bölgesindeki saldırılara karşılık Lübnan'ın güneyinde bazı noktalar vuruldu 15.45 Londra'da Gazze için gösteriler düzenlendi. İsrail'in soykırım suçu işlediğini dair pankartlar açan göstericiler başbakanlık binasına yürüdü. 14.45 İsrail ordusu, bombardıman ve abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yakıt verilmeyeceğini duyurdu.



"GAZZE ŞERİDİ'NE YAKIT GİRMEYECEK"

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilere güney bölgesine yönelmeleri çağrısını yineleyerek, "Gazze Şeridi'ndeki insani durumun kontrol altında olduğunu" iddia etti. Gazze'nin güneyine insani yardımların gireceğine işaret eden Adraee, "Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki saldırıları yoğunlaştırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Dünyanın gözü Gazze'de... Refah Kapısı günler sonra açıldı! İnsani yardım başladı

Ordu Sözcüsü, "siyasi düzeydeki direktifler doğrultusunda" Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'nin güneyine gıda, ilaç ve su nakliyatının yapıldığını kaydederken, bölgenin yakıt ihtiyacının ise karşılanmayacağını savundu. Adraee, "Gazze Şeridi'ne yakıt girmeyecek" ifadelerini kullandı. 14.25 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı "Kahire Barış Zirvesi"nde katılımcılara hitap etti. Fidan, İsrail'in 2 milyon insanı, insan yaşamına uygun olmayan bir bölgede açık hava hapishanesinde tuttuğunu ve bunu terörizme karşı savunma olarak adlandırdığını dile getirerek, "Filistinlilerin acılarının devam etmesine asla izin vermeyeceğiz. Ne Filistinliler için ne de hiç kimse için bu tarz suçlara göz yummayacağız. Eğer bu devam edecek olursa coğrafi bir tırmanışla tüm küresel istikrarı ve barışı tehdit edecektir." ifadesini kullandı. "(İsrail-Filistin çatışması) Yeni bir garanti mekanizması tasarlanıp hayata geçirilmelidir. Tarafların adil bir barış için attığı adımların garanti edilmesi gerekmektedir." diyen Fidan, Türkiye'nin bu konsept için adım atmaya, adil ve güvenli bir gelecek için üstüne düşeni yapmaya hazır olduğunu kaydetti. 14.15 İsrail Gazze'yi bombalamaya devam etti. Bölgeden sular yükseldi. 13.00 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Topraklarımızı terk etmeyeceğiz" dedi.

12.19 Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Refah Sınır Kapısı'nı bir an için bile kapatmadık ama sınırın Filistin tarafındaki İsrail bombardımanı insani yardımların geçişini engelledi. KAHİRE'DE BARIŞ ZİRVESİ

12.00 srail'in Filistin'e uyguladığı katliam devam ederken Mısır'ın başkenti Kahire'de "Uluslararası Gazze Barış Zirvesi" toplandı. Görüşmede Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor. 12.00 Gazze Sağlık Bakanlığı: Gazze Şeridi'ndeki hastanelere acilen yakıt ulaştırılmaması, yaralılar ve hastalar için ciddi tehlike oluşturacaktır. 11.00 Katil İsrail yine Gazze'yi bombaladı! REFAH SINIR KAPISI'NDAN GAZZE'YE İNSANİ YARDIM GİRİŞİ

10.00 İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nın geçici süreyle açılarak insani yardımların bölgeye girmeye başladığı bildirildi. Hamas'a bağlı hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) "temel insani yardımlarının" Mısır sınırından Gazze'ye girdiği belirtildi. Gazze'deki insani krize vurgu yapılan açıklamada, insani yardımlarla bölgede yaşayan halkın "sağlık ve temel gıda ihtiyaçlarının" karşılanacağı aktarıldı. Açıklamada, sınır kapısının insani yardımlar için ne kadar süreyle açık tutulacağına dair bilgi verilmedi.



20 KAMYON

Mısır Kızılayının Kuzey Sina Müdürü Halid Zayid, Refah Sınır Kapısı'ndan İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne geçen ilk yardım konvoyunun 20 tırdan oluştuğunu belirtti. Zayid, yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nın geçici süreyle açılarak insani yardımların bölgeye girmeye başladığı söyledi. İlk konvoyda 20 tır bulunduğunu aktaran Zayid, yardımların gıda malzemelerinin yanı sıra çoğunlukla tıbbi malzemeden oluştuğunu ifade etti. Hamas'a bağlı hükümetin Medya Ofisi, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) "temel insani yardımlarının" Mısır sınırından Gazze'ye girdiğini bildirmişti. ABD'DEN REFAH SINIR KAPISI AÇIKLAMASI

09.03 ABD, Refah Sınır Kapısı'nın saat 10'da açılacağını duyurdu.



İsrail'deki ABD Büyükelçiliği, Refah Sınır Kapısı'nın bugün yerel saatle 10.00'da açılacağını ancak ne kadar açık kalacağının belirsiz olduğu konusunda vatandaşlarını uyardı.



ABD Büyükelçiliği yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;



"Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın 21 Ekim Cumartesi günü yerel saatle 10.00'da açılacağı bilgisini aldık. Sınırın açılması halinde, yabancı vatandaşların Gazze'den ayrılmaları için ne kadar süre açık kalacağını bilmiyoruz.



'SINIRDA KAOTİK ORTAM BEKLENMELİDİR'

Sınırın açılması halinde çok sayıda kişinin sınırı geçmeye çalışacağını tahmin ediyoruz ve Mısır'a girmeye çalışan ABD vatandaşları, sınırın her iki tarafında da kaotik ve düzensiz bir ortamın oluşmasını beklemelidir. ABD hükümetinin Mısır'daki yardımlarına ilişkin güncel bilgileri size bu e-posta adresi üzerinden göndereceğiz.



'GÜVENLİK ORTAMI ÖNGÖRÜLEMEZ'

Durum dinamik ve değişken olmaya devam etmektedir ve güvenlik ortamı öngörülemezdir. Sınıra doğru hareket etmeden ya da karşıya geçmeye çalışmadan önce kişisel emniyet ve güvenliğinizi değerlendirmelisiniz. Gazze'den ayrıldıysanız ya da Gazze'de bulunmuyorsanız, lütfen bu mesaja yanıt vererek mevcut konumunuzu bize bildirin."





08.33 İsrail'in Gazze'ye gece boyunca düzenlediği hava saldırılarında en az 46 kişi hayatını kaybetti. 04:53 Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Gazze'de İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana 16 gazetecinin öldüğünü duyurdu.



02:00 İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 4'ü çocuk, 1'i kadın 15 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.



01:17 İsrail, 'boşaltın' uyarısı yaptığı Kudüs Hastanesi'nin çevresini bombalıyor.



20 EKİM YAŞANANLAR... 22:50 İsrail, 2 ABD'linin serbest bırakıldığını doğruladı



İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, Hamas'ın, esir tuttuğu ABD vatandaşı anne ve kızı serbest bıraktığını doğruladı.





20:30 Hamas: Katar'ın çabalarına yanıt olarak El Kassam Tugayları, Biden ve faşist yönetiminin iddialarının yanlış ve asılsız olduğunu Amerikan halkına ve dünyaya kanıtlamak amacıyla iki Amerikan vatandaşını (bir anne ve kızı) insani nedenlerle serbest bıraktı.



20:06 Kassam Tugayları: Katar'ın çabalarına yanıt olarak iki ABD'li esiri (anne ve kızı) insani gerekçelerle serbest bıraktık. 17:26 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: 720'si çocuk 1400 kişi kayıp







Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, bölgede İsrail saldırıları sonucu yıkılan binaların enkazında ulaşılamayan çok sayıda kişi bulunduğunu ve 720'si çocuk en az 1400 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında bugüne kadar Gazze Şeridi'nde 521 aileden 3 bin 109 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. 16.14 Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeid Batı medyasını Mısır'ı hedef almakla eleştirdi ve Batı'tı İsrail'in hedefli saldırılarına rağmen Refah kapısını kapatmakla suçladı. X hesabından açıklama yağan Ebu Zeid, "Mevcut krizde Batı medyasının Mısır'ı hedef aldığı çok açık! Yerinden edilme senaryosunu teşvik etmek, İsrail'in hedefli saldırılarına ve yardım girişini reddetmesine rağmen Geçit'in kapatılmasından Mısır'ı sorumlu tutmak ve yakın zamanda Mısır'ın üçüncü ülke vatandaşlarının çıkışını engelleme sorumluluğunu ima etmek." ifadelerini kullandı.



Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ebu Zeyd, "Refah kapısı açık. İsrail Gazze'ye yardımların girmesini kabul etmiyor" dedi. 15:25: BM, Gazze'de iki çalışanının daha öldürülmesiyle 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden BM çalışanlarının sayısının 16'ya yükseldiğini duyurdu. BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, bölgede 2 UNRWA çalışanının daha öldürüldüğü ve 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden BM çalışanlarının sayısının 16'ya yükseldiği belirtildi. Gazze'de yakıt, gıda, su ve ilaç gibi temel yaşam malzemelerine ihtiyaç duyulduğu kaydedilen açıklamada, bölgeye sürekli ve engelsiz bir şekilde insani yardım girişinin sağlanması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, uluslararası insancıl hukuka uyulması, sivillerin, sivil altyapının ve BM tesislerinin korunması çağrısı yinelendi. 15.21 Birleşmiş Milletler, İsrail'in aralıksız bombardımanı devam ederken Filistinliler için hayati önemi olan yardım malzemelerinin yarın yola çıkacağını belirtiyor. Dünya Sağlık Örgütü acil durumlar direktörü Michael Ryan, 20 kamyonluk anlaşmanın "ihtiyaç okyanusunda bir damla" olduğunu ve 2.000 kamyona ihtiyaç duyulduğunu söyledi. BM, Gazze'deki 2,3 milyon insanın bir milyondan fazlasının, "felaketin ötesinde" ve her geçen gün kötüleşen durum nedeniyle yerinden edildiğini söylüyor. İNSANİ YARDIMLAR GAZZE'YE ALINMIYOR 14.41 Mısır'dan Gazze'ye götürülmek üzere hazır olan yardımlar Refah Kapısı'nda bekletilmeye devam ediyor. İnsani yardım malzemesi yüklü yüzlerce kamyon, Refah Kapısı'nda kaldı. Gazze'nin Mısır'la tek bağlantısı olan Refah geçiş kapısına 200'den fazla kamyon ve yaklaşık 3.000 ton yardım yerleştirildi. İşgalci İsrail'e destek veren Biden'ın Gazze'ye insani yardım yapılacağına yönelik vurgusunun yalandan ibaret olduğu da böylece bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu. 14:19 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Tüm dünyayı, özellikle başta BM olmak üzere tüm uluslararası toplumu bu vahşetin son bulması yönünde çözüme katkı vermeye davet ediyoruz. 13:55 Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Refah kapısına gitti