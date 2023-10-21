SON DAKİKA | MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den İsrail’e 24 saatlik müddet: Türkiye süratle devreye girmeli

'ULUSLARARASI TOPLUM KORKU FİLMİ İZLER GİBİ SEYRE DALDI'

Uluslararası toplum Gazze'deki seri ve sürekli cinayetleri tıpkı bir korku filmini izler gibi seyre dalmıştır. Ne bir ses ne de bir tepki söz konusudur. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın karar ve yaptırım organları kilitlenmiştir.

ABD'nin vetosuyla geçici ateşkes ilanı dahi yapılamamıştır. İslam İşbirliği Teşkilatı Toplantısı'ndan ise hiçbir şey çıkmamıştır. Basit kınama mesajlarından başka sadra şifa hiçbir teşebbüs veya buna dair bir niyet duyulmamıştır. Kahire'de düzenlenen "Gazze için Barış Zirvesi"nde de şu ana kadar bir sonuç çıkmamıştır.