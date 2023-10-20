CİMER KAÇ GÜN İÇİNDE CEVAP VERMEK ZORUNDA?

Vatandaşlarımıza yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin durumu hakkında en geç 30 gün içinde gerekçeli olarak cevap verilmektedir. Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılan başvurularda ise bu süre 15 iş günü olarak belirlenmiştir.