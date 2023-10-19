ABD Başkanı ulusa seslendi! Soykırımcı İsrail’e desteği yineledi: Daha önce görülmemiş destek paketi göndereceğiz

ABD Başkanı Joe Biden ulusa seslendi. "Tarihin çok önemli bir anındayız ve bugün vereceğimiz kararlardan biri önümüzdeki on yılların geleceğini belirleyecek" diyen Biden, soykırımcı İsrail'e verilecek olan desteği daha da arttıracaklarını dile getirdi. Biden, "İsrail'in geçmişten daha da güçlü olmasını sağlayacağız. Kongreye yarın bir paket göndereceğim. Bu İsrail için daha önce görülmemiş bir destek paketi olacak" ifadelerini kullandı.
İşte Biden'ın açıklamalarından satır başları:
Tarihin çok önemli bir anındayız ve bugün vereceğimiz kararlardan biri önümüzdeki 10 yılların geleceğini belirleyecek
İran hem Putin'in hem de Hamas'ın savaşlarının arkasında
İsrail'de en az 32 ABD vatandaşı hayatını kaybetti
Ortadoğu'da daha iyi bir gelecek inşa etmeye çalışıyoruz
Gazze'deki Al-Ahli hastanesindeki patlama İsrailliler tarafından yapılmadı.
İsrail'e de Ukrayna'ya da sırtımızı dönemeyiz. İsrail için daha önce benzeri görülmemiş destek isteyeceğiz.