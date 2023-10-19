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ABD Başkanı ulusa seslendi! Soykırımcı İsrail'e desteği yineledi: Daha önce görülmemiş destek paketi göndereceğiz

ABD Başkanı Joe Biden ulusa seslendi. “Tarihin çok önemli bir anındayız ve bugün vereceğimiz kararlardan biri önümüzdeki on yılların geleceğini belirleyecek” diyen Biden, soykırımcı İsrail'e verilecek olan desteği daha da arttıracaklarını dile getirdi. Biden, “İsrail'in geçmişten daha da güçlü olmasını sağlayacağız. Kongreye yarın bir paket göndereceğim. Bu İsrail için daha önce görülmemiş bir destek paketi olacak” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 20 Ekim 2023, 03:22 Güncelleme 20 Ekim 2023, 03:32
ABD Başkanı ulusa seslendi! Soykırımcı İsrail’e desteği yineledi: Daha önce görülmemiş destek paketi göndereceğiz

ABD Başkanı Joe Biden ulusa seslendi. "Tarihin çok önemli bir anındayız ve bugün vereceğimiz kararlardan biri önümüzdeki on yılların geleceğini belirleyecek" diyen Biden, soykırımcı İsrail'e verilecek olan desteği daha da arttıracaklarını dile getirdi. Biden, "İsrail'in geçmişten daha da güçlü olmasını sağlayacağız. Kongreye yarın bir paket göndereceğim. Bu İsrail için daha önce görülmemiş bir destek paketi olacak" ifadelerini kullandı.



İşte Biden'ın açıklamalarından satır başları:

Tarihin çok önemli bir anındayız ve bugün vereceğimiz kararlardan biri önümüzdeki 10 yılların geleceğini belirleyecek

İran hem Putin'in hem de Hamas'ın savaşlarının arkasında



İsrail'de en az 32 ABD vatandaşı hayatını kaybetti

Ortadoğu'da daha iyi bir gelecek inşa etmeye çalışıyoruz

Gazze'deki Al-Ahli hastanesindeki patlama İsrailliler tarafından yapılmadı.

İsrail'e de Ukrayna'ya da sırtımızı dönemeyiz. İsrail için daha önce benzeri görülmemiş destek isteyeceğiz.



Kongre'den Ukrayna ve İsrail için bütçe paketi talebinde bulunacağım. Bu daha önce hiç görülmemiş bir paket olacak.

Hamas teröristleri daha önce görülmemiş bir kötülüğü dünyaya saldı.

İsrail'de insanların güçlü kararlı ve dayanıklı olduklarını gördüm fakat çok sinirli olduklarını da gördüm.

Hamas Filistinlileri temsil etmiyor, onları canlı kalkan olarak kullanıyor.

Masum Filistinlilerin yaşadıklarını görmezden gelemeyiz



İslamofobi hızla yayılıyor bunu yerle bir etmeliyiz.

İsrail hükümetini öfkeden kör olmaması konusunda uyardım

Gazze halkının acilen gıda, su ve ilaca ihtiyacı var

Bu senenin başında Polonya'ya gittim ve trenle gizli bir şekilde Kiev'e gittim. Orada şunu hissettim. Amerika dünyaya bir ışık. Biz çok güçlüyüz.

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