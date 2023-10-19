ABD Başkanı ulusa seslendi! Soykırımcı İsrail’e desteği yineledi: Daha önce görülmemiş destek paketi göndereceğiz





Kongre'den Ukrayna ve İsrail için bütçe paketi talebinde bulunacağım. Bu daha önce hiç görülmemiş bir paket olacak.

Hamas teröristleri daha önce görülmemiş bir kötülüğü dünyaya saldı.



İsrail'de insanların güçlü kararlı ve dayanıklı olduklarını gördüm fakat çok sinirli olduklarını da gördüm.



Hamas Filistinlileri temsil etmiyor, onları canlı kalkan olarak kullanıyor.



Masum Filistinlilerin yaşadıklarını görmezden gelemeyiz