Taş üstünde taş kalmayan Gazze’de ateşkes sesleri yükseliyor! Filistin’i destekleyen Yahudilerden ABD Kongresi’nde oturma eylemi: Siyonizm=Faşizim





"GAZZE'DE ATEŞKES YAPILANA KADAR AYRILMAYACAĞIZ"

Paylaşımda, "Yüzlerce Amerikalı Yahudi Kongre'de oturma eylemi düzenliyor ve Gazze'de ateşkes çağrısı yapana kadar Kongre'den ayrılmayacağız. Binlerce ABD Yahudisi dışarıda protesto ederken, aralarında iki düzine hahamın da bulunduğu 350'den fazla kişi içeride dua ederek direniş gösteriyor." ifadelerine yer verildi.