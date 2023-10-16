idan, 8 Ekim'de Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ve tekrar ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakan Fidan, 9 Ekim'de İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, 10 Ekim'de İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, 11 Ekim'de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, 13 Ekim'de yine BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile telefonda görüştü.

Ayrıca Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir ve Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen ve Blinken ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştiren Fidan, mevkidaşlarıyla İsrail-Filistin'deki gelişmeleri ele aldı.

Bakan Fidan, telefon görüşmelerinin yanı sıra 14 Ekim'de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile yüz yüze görüştü.

BAKAN FİDAN, PORTEKİZ DIŞİŞLERİ BAKANI CRAVİNHOİLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho ile İsrail ve Filistin'deki gelişmeler hakkında telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, Portekizli mevkidaşı Cravinho ile telefonda konuştu.



Görüşmede, İsrail ve Filistin'deki gelişmeler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani durum ele alındı.