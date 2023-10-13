CHP’li Barış Yarkadaş ve Murat Yetkin’den hükümetin Filistin politikasına destek: İktidar sağduyulu, Netanyahu Başkan Erdoğan’a kulak versin







CHP'Lİ BARIŞ YARKADAŞ: İKTİDAR SAĞDUYULU

CHP'li Barış Yarkadaş, katıldığı yayında Başkan Erdoğan ve hükümetin Filistin politikasına destek vererek "iktidar sağduyulu" ifadelerini kullandı.

Yarkadaş, "TBMM'de ortak bir şekilde kaleme alınan metin Türkiye'nin ve iktidarın aslında konuya sağduyulu yaklaştığını ve dünyada belki de İsrail'in yanında olmayan sayılı devletlerden biri olduğunu gösteriyor. Bu açıdan o bildiriye imza atan tüm partilerin milletvekillerine ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Çünkü Avrupa'nın ikiyüzlülüğünü bugün bir kez daha gördük" şeklinde konuştu.





"NETANYAHU BIDEN'A DEĞİL ERDOĞAN'A KULAK VERMELİ"

CHP yandaşı Murat Yetkin ise, "Netanyahu CHP yandaşı Murat Yetkin ise, "Netanyahu İsrail 'i düşünüyorsa Biden'a değil Erdoğan'a kulak verir" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Yetkin şu ifadeleri kullandı;



Rusya'nın Ukrayna'ya savaşında izlediği çizgiyle benzeşiyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 11 Ekim'de yaptığı, İsrail devlet gibi değil, örgüt gibi davranmaya devam ederse, uluslararası toplumda tecrit olacağı uyarısı ise yerinde.



Netanyahu "İstediğimi yaparım ABD desteği bana yeter" kibrinin sadece kendisine değil, ülkesine de zarar verdiğini görmeli.



Orta Doğu'daki tüm iniş çıkışlara rağmen son 50 yıl boyunca İsrail'e düşmanlık yapmayan tek Müslüman ülkenin Türkiye kaldığını gösteriyor.



Netanyahu'nun İsrail'i biraz düşünüyorsa Biden'a değil Erdoğan'a kulak vermesinde yarar olabilir.



FAZIL SAY: DÜNYA ÜZERİ EN İYİ EN DOĞRU AÇIKLAMALARI YAPAN LİDER

Sanatçı Fazıl Say, "Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan liderdir" dedi. Say şu ifadeleri kullandı;



Netanyahu siyasetinin bu dünyada yeri olmamalı" diyen Say, "Netanyahu siyasetinin bu dünyada yeri olmamalı. Savaş, terör, vahşet…Katliam… Bu siyasetin bu dünyada hiç bir yeri yoktur, olmayacaktır. İnsanlara, yaşama hakkı ve eşit haklar vermeyen her siyaset "ölüm kültürü" vahşetini yaratandır. İsrail halkı aylarca bu berbat siyaseti protesto ettiler. Bizzat şahidim"



Şunu da eklemek isterim, hatta tüm eleştiri oklarını almayı göze alarak,; Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan liderdir. Rusya-Ukrayna savaşında da bu bence böyleydi.



CELAL ŞENGÖR: EN AKILLI LAFI ERDOĞAN ETTİ

Prof. Dr. Celal Şengör, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları hakkında "İsrail-Hamas savaşı çıktığından beri en akıllı lafı Tayyip Erdoğan etti. Bu Amerikalı aptallar dünyanın en büyük uçak gemisiyle İsrail'in arkasındayız dedi. Ulan siz Ukrayna'da, Vietnamda, Asganistan'da çuvalladınız!" açıklamasını yaptı.



İLBER ORTAYLI DESTEKLEDİ

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı da, Şengör'ün açıklamalarına, "Evet, doğru" diyerek katılmıştı. Ortaylı, "Ukrayna'da, Vietnamda, Asganistan'da çuvalladı. Cahil herifler" dedi.



"İSRAİL VE FİLİSTİN ARASINDA ARABULUCUK YAPACAK TEK ÜLKE TÜRKİYE"

Muhalif gazeteci Gürkan Hacır, katıldığı bir programda Türkiye'nin Filistin diplomasisinden övgü dolu sözlerle bahsetti. Hacır, "İsrail ve Hamas arabuluculuk istese veya ortak bir noktada uzlaşmak için bir yer arasalar hangi ülkeyi seçerler sizce? Türkiye'nin dışında bir ülke yok" diye konuştu.