Galata köprüsü 40 gün trafiğe kapatılacak! İşte alternatif güzergahlar





İstanbul'un trafiğinin en kilit noktasında yapılacak çalışmalar için araç trafiği ve toplu ulaşım kullanan vatandaşlar alternatif güzergahlara yönlendirilecek. 1994 yılında inşa edilen uzunluğu 490 metre, genişliği 42 metre olan ve üzerinde tramvay hattı bulunan Galata Köprüsü'nde, derz değişimi ve asfalt yenileme çalışmaları yapacak. Köprünün açılır kapanır çelik tabliyeleri üzerinde gereksiz ağırlık alınacak hem de çelik köprü tabliyesine uygun, güneşte erimeyen asfalt kullanılacak. Yapılacak bakım onarım çalışmaları ile köprünün ömrünün uzaması ve depreme karşı direncinin arttırılması bekleniyor.