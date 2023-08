Vatan size minnettar! Şehit Eren Bülbül ve Başçavuş Ferhat Gedik şehadetlerinin 6.yılında dualarla anıldı

'EREN'İN ŞEHİT EDİLDİĞİ AN, GÖZÜMÜN ÖNÜNE GELİYOR'

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde önceki bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olan 5 asker ve aileleri için üzüldüğünü söyleyip, sabırlar dileyen anne Bülbül, "Çocuklarım, şehitlerimiz olduğu haberini verince televizyonu açmadım, kumandayı elime alamadım. Hem şehitlerimize hem o anne, babalara üzülüyorum. Bu acıyı nasıl bitirecekler, nasıl giderecekler? Eren'in şehit edildiği an, gözümün önüne geliyor. Ayrılan tek tarafımız şu; şehitlerimiz asker ocağında şehit oluyor ama şehit şehittir. Her an evladımın şehit edildiği yerden geçmek zorundayım. Onun şehit edildiği yer, her an burada. Benim evladımın şehadet şerbetini içtiği yerden her gün geçiyorum. Oradan geçmek zorunda kalıyorum. Vatan sağolsun demek zorundayız. Allah'ım şehit ailelerine soğukluklar, sabırlar versin. Tüm şehitlerimizin ruhu şad, mekanı cennet, toprağı bol olsun. Benim dünyam başıma yıkılıyor. O şehitlerimiz değil de sanki Eren, benim evladım o gün, bugün şehit edildi gibi. Şehit naaşlarına, anne babalarının çığlıklarına dayanamıyorum, tansiyonum yükseliyor" diye konuştu.