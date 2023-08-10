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Atatürk sansürcüsü Disney'e CHP'li İBB kalkanı! Yapımcı Saner Ayar, İmamoğlu'nun yakını çıktı | Girift ilişkiler ağı ve Modyo TV kıyağı

Ermeni lobisine boyun eğip Atatürk dizisine sansür uygulayan Disney Plus'a karşı muhalefetin ve 'cüzdan Atatürkçüleri'nin sessizliği büyük bir utanç vesikası oldu. CHP'li İBB ise skandalda vites yükseltti. Atatürk sansürü yapan Disney Plus'a billboardlar ile kıyak yapıldı, abone kaybeden Disney'e can suyu olundu. Bu rezaletin gölgesinde Disney'deki Atatürk dizisinin yapımcısı Saner Ayar'ın Ekrem İmamoğlu'nun yakını olduğu ortaya çıktı. Ayar'ın İmamoğlu bağlantısını kullanarak Disney'i aklama çabaları dikkatlerden kaçmadı. Takvim.com.tr İmamoğlu - Saner Ayar tandeminde yeni bir detaya ulaştı. Bu kapsamda Ayar'ın aynı zamanda CHP'li İBB'nin ulaşım araçlarında İstanbullulara izlettirdiği Modyo TV'nin sahibi olduğu ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2023, 13:21 Güncelleme 10 Ağustos 2023, 13:47
Atatürk sansürcüsü Disney’e CHP’li İBB kalkanı! Yapımcı Saner Ayar, İmamoğlu’nun yakını çıktı | Girift ilişkiler ağı ve Modyo TV kıyağı

ABD sermayeli FOX'un dijital platformlarından olan Disney Plus, Ermeni lobisine boyun eğerek "Atatürk" dizisini yayından kaldırma kararı aldı.

Kararın ardından Disney'i aklamak isteyen FOX'un Türkiye ayağı ise 'Atatürk'e sahip çıkıyoruz' yalanına soyundu. FOX TV Yönetim Kurulu Üyesi Engin Güler sosyal medya hesabından, "FOX TV Atatürk filmine sahip çıkıyor" açıklamasıyla göz boyamaya çalıştı.



FOX'TAN REZALETİ PERDELEME ÇABASI
Dizinin yapımcısı Saner Ayar "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında 'Atatürk'ü ekim ayından itibaren FOX'ta TV özel versiyonuyla yayınlayarak, çok daha geniş bir seyirci kitlesine ulaştıracak olmaktan gurur duyuyoruz. Bu çok özel yapımı iki ayrı film halinde sunacağız ve TV'nin yanı sıra sinemalarda da yayınlayarak izleyicilerimize büyük ekranda film izleme keyfi yaşatacağız" diyerek rezaleti perdelemeye çalıştı.

Bu riyakarlıklar sonrası sosyal medyada "Kara bir leke olarak anılacaksınız! FOX TV de bitti" yorumları yapıldı.



TÜRK HALKI ATA'SINA YAPILAN SAYGISZLIĞA KAYITSIZ KALMADI
8 milyon dolar harcanan dizinin FOX TV'de yayınlanmasına karar verilse de Türk halkı, Atatürk'e yapılan saygısızlığa sessiz kalmadı. Abonelikler birer birer iptal edildi, boykot çağrısı yapıldı.

Ermeni lobisine boyun eğip Mustafa Kemal Atatürk'ü sansürleyen Disney Plus'a AK Parti kadrolarından çok sert tepki geldi, RTÜK de konuya ilişkin inceleme başlattı.



'CÜZDAN ATATÜRKÇÜLERİ'NİN TARİHİN UTANÇ SAYFALARINA KAZINAN SESSİZLİĞİ
Bu süreçte muhalefetin ve 'cüzdan Atatürkçüleri'nin sessizliği ise tarihin utanç sayfalarına yazıldı.

Hemen hemen her toplumsal konuda meseleyi Atatürk'e getirerek algı yapan ancak Disney'in 'Atatürk dizisi' kararına tek kelime etmeyen bazı ünlülerin ise ikiyüzlülüğü tescillendi.



DISNEY'E CHP'Lİ İBB KALKANI
Tam da bu noktada Atatürk'ün kurduğu parti olan CHP'nin Atatürk'ün çizgisinden ne kadar uzaklaştığı gözler önüne serildi.

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Atatürk sansürü yapan Disney Plus'a billboardlar kıyak yaptı. Her gün milyonlarca kişinin kullandığı E-5 karayolunda Disney PR'ı yapıldı.

Disney'deki Atatürk dizisinin yapımcısı Saner Ayar ile Ekrem İmamoğlu arasındaki bağa da dikkat çekmekte fayda var...



İMAMOĞLU, SANER AYAR İLE YAKIN İLİŞKİLİ
Ayar ve İmamoğlu birbirlerine yakın ilişkiye sahip. İkisi de Trabzonlu... İmamoğlu'nun Atatürk sansürüne tepki göstermeyip, İBB imkanlarıyla Disney'i aklamasının arkasında bu durumun yattığı konuşuluyor.

Yapımcı Saner Ayar'ın ise İmamoğlu bağlantısını kullanarak, Atatürk sansürü yüzünden abone kaybeden Disney'i aklama girişiminde olduğu söyleniyor.



Saner aynı zamanda CHP'li İBB'nin ulaşım araçlarında İstanbullulara izlettirdiği Modyo TV'nin de sahibi.

METRO EKRANLARINDA LGBT REKLAMI
Modyo TV geride bıraktığımız aylarda İBB metrolarında 'Değişim İçin Protesto Hakkını Koru' başlığıyla Kadıköy İskele meydanında LGBT bayraklarıyla gösteri yapan eylemcileri paylaşmıştı.

Bu durum sert tepkiyle karşılanmıştı.



Metrolarda yayınlanan LGBT reklamına tepki gösteren İBB AK Parti Belediye Meclis Üyesi Erdem Kertişçi, belediyeyi bu yanlıştan dönmeye davet etmişti.

Kertişçi, "Türk milletinin gelenek ve görenekleriyle, toplumsal hassasiyetleriyle, değerleriyle yakından uzaktan alakası olmayan bu tür davranışları desteklemek akla ziyan bir iştir. İBB yönetimini bu yanlıştan dönmeye çağırıyorum" demişti.

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