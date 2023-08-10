Atatürk sansürcüsü Disney’e CHP’li İBB kalkanı! Yapımcı Saner Ayar, İmamoğlu’nun yakını çıktı | Girift ilişkiler ağı ve Modyo TV kıyağı





'CÜZDAN ATATÜRKÇÜLERİ'NİN TARİHİN UTANÇ SAYFALARINA KAZINAN SESSİZLİĞİ

Bu süreçte muhalefetin ve 'cüzdan Atatürkçüleri'nin sessizliği ise tarihin utanç sayfalarına yazıldı. Hemen hemen her toplumsal konuda meseleyi Atatürk'e getirerek algı yapan ancak Disney'in 'Atatürk dizisi' kararına tek kelime etmeyen bazı ünlülerin ise ikiyüzlülüğü tescillendi.





DISNEY'E CHP'Lİ İBB KALKANI

Tam da bu noktada Atatürk'ün kurduğu parti olan CHP'nin Atatürk'ün çizgisinden ne kadar uzaklaştığı gözler önüne serildi.



Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Atatürk sansürü yapan Disney Plus'a billboardlar kıyak yaptı. Her gün milyonlarca kişinin kullandığı E-5 karayolunda Disney PR'ı yapıldı.

Disney'deki Atatürk dizisinin yapımcısı Saner Ayar ile Ekrem İmamoğlu arasındaki bağa da dikkat çekmekte fayda var...







İMAMOĞLU, SANER AYAR İLE YAKIN İLİŞKİLİ

Ayar ve İmamoğlu birbirlerine yakın ilişkiye sahip. İkisi de Trabzonlu... İmamoğlu'nun Atatürk sansürüne tepki göstermeyip, İBB imkanlarıyla Disney'i aklamasının arkasında bu durumun yattığı konuşuluyor.



Yapımcı Saner Ayar'ın ise İmamoğlu bağlantısını kullanarak, Atatürk sansürü yüzünden abone kaybeden Disney'i aklama girişiminde olduğu söyleniyor.





Saner aynı zamanda CHP'li İBB'nin ulaşım araçlarında İstanbullulara izlettirdiği Modyo TV'nin de sahibi.



METRO EKRANLARINDA LGBT REKLAMI

Modyo TV geride bıraktığımız aylarda İBB metrolarında 'Değişim İçin Protesto Hakkını Koru' başlığıyla Kadıköy İskele meydanında LGBT bayraklarıyla gösteri yapan eylemcileri paylaşmıştı.



Bu durum sert tepkiyle karşılanmıştı.







Metrolarda yayınlanan LGBT reklamına tepki gösteren İBB AK Parti Belediye Meclis Üyesi Erdem Kertişçi, belediyeyi bu yanlıştan dönmeye davet etmişti.



Kertişçi, "Türk milletinin gelenek ve görenekleriyle, toplumsal hassasiyetleriyle, değerleriyle yakından uzaktan alakası olmayan bu tür davranışları desteklemek akla ziyan bir iştir. İBB yönetimini bu yanlıştan dönmeye çağırıyorum" demişti. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN