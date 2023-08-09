MSB acı haberi duyurdu: 6 askerimiz şehit oldu! Yürek yakan detay: Şehit babasının yanına defnedilecek

Bölgede operasyonların devam ettiği bildirilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan ve tedavisi devam eden kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.







PİYADE UZMAN ÇAVUŞ ÖZKAN LALE'NİN ŞEHİT DÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşiyle yaralanan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale'nin şehit olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde dün bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşiyle yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen askerlerden Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale'nin müdahaleye rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Bölgede operasyonların devam ettiği bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi: "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan ve tedavisi devam eden kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar dileriz."



AİLESİNE ŞEHADET HABERİ VERİLDİ

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale'nin (29) Sivas'taki ailesine şehadet haberi ulaştı. Esentepe Mahallesi TOKİ konutlarında yaşayan baba Ayhan ve annesi Emine Lale'ye şehadet haberini Vali Yardımcısı İhsan Maskar ve askeri görevliler verdi. Ailenin evine görevliler tarafından Türk bayrağı asıldı. 6 yıldır uzman çavuş olarak görev yapan şehidin Serkan, Yasin ve Zümrüt Alma isminde 3 kardeşinin olduğu öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer'in şehit olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 10 Ağustos 2023 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer şehit olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz." TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN