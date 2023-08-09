MSB acı haberi duyurdu: 6 askerimiz şehit oldu!

ALTINBAŞ'IN ELAZIĞ'DAKİ AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş'ın (27) Elazığ'daki ailesine acı haber ulaştı. Ulukent Mahallesi Yenigöl Sokak'ta yaşayan anne Tülay Altınbaş'a (55) şehadet haberini Vali Ömer Toraman ve askeri yetkililer verdi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehit haberini duyan vatandaşlar da eve taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin polis memuru olan babası Kadir Altınbaş'ın 2012 yılında kalp krizi geçirmesi sonucu vefat ettiği öğrenildi. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 3 askerin yaralandığını bildirmişti. 1 ASKER DAHA ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu yaralanan askerlerden birinin şehit olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, taciz ateşinde yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir'in, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü belirtildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği aktarılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan ve tedavisi devam eden kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar dileriz." ifadesi kullanıldı. ACI HABER ŞEHİT AİLELERİNE VERİLDİ

Şehit Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş'ın acı haberi, Ulukent Mahallesi'nde bulunan baba evine ulaştı. Şehidin ailesine acı haberi, Vali Ömer Toraman ve 8'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay verdi. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Altınbaş'ın şehadet haberinin duyulması üzerine yakınları taziyeye geldi. KAHREDEN DETAY

Şehit Uzman Çavuş Kemal Özek'in (26) Denizli'nin Buldan ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı. Şehidin Beyler Mahallesi'nde yaşayan babası Ayhan (53) ve annesi Aysel Özek'e (48) şehadet haberini Buldan Kaymakamı Tayfun Deli, Belediye Başkanı Mustafa Fahri Şevik, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Bekir Cinkara ve askeri görevliler verdi.

Ailenin evine Türk bayrağı asıldı, evin önüne taziye çadırı kuruldu. Üç yıldır uzman çavuş olarak görev yapan şehit Özek'in ağabeyi Ali Özek'in (29) de uzman çavuş olarak Suriye'de görev yaptığı öğrenildi. Öte yandan şehidin adını taşıdığı, babasının amcası Kemal Özek'in ise 1981 yılında Kırklareli'de askeri görevini yaptığı sırada tatbikatta eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olduğu belirtildi.





ŞEHİT SAYISI 5'E YÜKSELDİ

MSB: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 09 Ağustos 2023 tarihinde, BTÖ mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen kahraman silah arkadaşlarımızdan P. Söz. Er Mahmut ÜÇDAĞ yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.