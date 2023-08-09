Gizli servisler peşindeydi İran satın alacaktı Türk polisi yakaladı! Yalnız kurtlar operasyonu

CIA, MI6, Mossad, VAJA gibi gizli servisler yıllardır DEAŞ'a yönelik karşı istihbarat ve örgüte sızabilmek adına espiyonaj faaliyetleri sürdürüyordu. Farklı ülkelerin istihbarat servislerine bağlı 40 özel ajan, DEAŞ'a ait paha biçilemeyecek nitelikte çok gizli bir kargoyu ele geçirebilmek için yıllardır Tacikistan, Özbekistan ve Pakistan dağlarında farklı kimliklerle görevlendirilmişti. Tek görevleri 27 Ekim 2019'da öldürülen DEAŞ lideri Ebubekir El Bağdadi'nin özenle sakladığı kargoyu ele geçirmekti.
KURYENİN BACAKLARINI KESTİLER
DEAŞ'ın eski lideri Bağdadi öldürülmeden önce kargo, 3 Şubat 2022'de öldürülen diğer lider Ebu İbrahim El Haşimi El Kureyşi'ye geçti. Kureyşi, kargonun içinde bulunan çok gizli arşivin kesinlikle ele geçirilmemesi için başka bir ülkeye nakletmeye karar verdi. Dijital kargoda, başta ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda, İsveç, Norveç, Danimarka, İsviçre, Avusturya ve İspanya gibi Avrupa ülkeleri vatandaşı olup bombalı saldırı düzenleme kapasitesine sahip özel eğitilmiş binlerce "yalnız kurt" adlı terörist savaşçılar vardı.
Batılı istihbarat servisleri için bu bilgiler biçilemeyecek kadar çok değerliydi. Gizli arşiv içinde örgüt üyelerinin özgeçmişleri, aldıkları özel eğitim, örgütsel kabiliyetleri, hangi silahı kullandığı, hangi ülke vatandaşı olduğu, ailesi, bulunduğu ülkedeki adres ve iletişim bilgileri yer alıyordu. ABD özel kuvvetler operasyonuna karşı eldeki kargo, Kureyşi tarafından görevlendirilen bir canlı kuryeye teslim ettirilerek güvenli bir ülkeye gönderilmeye karar verildi. Kargonun içeriğine vâkıf olan kurye, ölümü göze alarak kargoyu satmayı planladı ve kayıplara karıştı. Kendisinden haber alınamayan kurye, aylar sonra uzun uğraşlar sonucu DEAŞ tarafından yakalanarak sorgulandı. Önce iki ayak bileği kesilen canlı kurye, kargoyu kaybettiğini öne sürdü. Her iki bacağı da kılıçla koparılan kuryenin canı bağışlanarak serbest bırakıldı. DEAŞ, Özbekistan'da bir, Suriye'de iki örgüt üyesini kılıçla infaz etti ancak kargo ele geçirilemedi. Özbekistan'daki gruplara satılan kargo, Batılı istihbarat servislerine de pazarlanmak istendi. İşte İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele ekipleri DEAŞ'ın bugüne kadar Türkiye'de gerçekleştirdiği 24 farklı kanlı terör eylemi nedeniyle olası yeni saldırılara karşı örgüte yönelik 'istihbari önleme' çerçevesinde telefon dinlemesi yaparken DEAŞ'a ait bir dijital kargodan bahsedildiğini fark etti.
MÜDÜR AKTAŞ'A ÖZEL RAPOR
Konu İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a özel olarak raporlandı. Emniyet teşkilatında istihbaratçı kimliğiyle bilinen ve eski Ankara istihbarat şube müdürlüğü görevini de yapan Aktaş, tespit edilen bu hassas bilgiyi, dönemin İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Abdurrahman Soğuksu'ya aktararak konunun derinleştirilmesi talimatını verdi. Emniyete çalışan sivil bir istihbarat elemanı da bu konuyu teyit edince aylar süren takip süreci başlatıldı. Konunun İstanbul'daki bir kafede de İran istihbaratına çalışan 5 kişi tarafından konuşulduğu tespit edildi.