Gizli servisler peşindeydi İran satın alacaktı Türk polisi yakaladı! Yalnız kurtlar operasyonu

CIA, MI6, Mossad, VAJA gibi gizli servisler yıllardır DEAŞ'a yönelik karşı istihbarat ve örgüte sızabilmek adına espiyonaj faaliyetleri sürdürüyordu. Farklı ülkelerin istihbarat servislerine bağlı 40 özel ajan, DEAŞ'a ait paha biçilemeyecek nitelikte çok gizli bir kargoyu ele geçirebilmek için yıllardır Tacikistan, Özbekistan ve Pakistan dağlarında farklı kimliklerle görevlendirilmişti. Tek görevleri 27 Ekim 2019'da öldürülen DEAŞ lideri Ebubekir El Bağdadi'nin özenle sakladığı kargoyu ele geçirmekti.

KURYENİN BACAKLARINI KESTİLER

DEAŞ'ın eski lideri Bağdadi öldürülmeden önce kargo, 3 Şubat 2022'de öldürülen diğer lider Ebu İbrahim El Haşimi El Kureyşi'ye geçti. Kureyşi, kargonun içinde bulunan çok gizli arşivin kesinlikle ele geçirilmemesi için başka bir ülkeye nakletmeye karar verdi. Dijital kargoda, başta ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda, İsveç, Norveç, Danimarka, İsviçre, Avusturya ve İspanya gibi Avrupa ülkeleri vatandaşı olup bombalı saldırı düzenleme kapasitesine sahip özel eğitilmiş binlerce "yalnız kurt" adlı terörist savaşçılar vardı.