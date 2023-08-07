Vatandaş alarm durumuna geçti! Gerçekleşirse durum çok vahim! Felaket geliyor! İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Aydın, İstanbul, Tekirdağ ve Edirne...

Küresel iklim değişikliğinin etkilerini en fazla hisseden ülkelerden biri olan Türkiye, son yılların en sıcak yazını yaşayarak büyük doğa olaylarına maruz kalmıştı. Ancak kış mevsiminde beklenen kar yağışı alınamamış, yoğun yağışlar ise sel felaketlerine yol açmış; ne yazık ki yer altı su kaynakları ve barajlar yeterince beslenememişti.

Ekinler Kurudu, Su Kesintileri Başladı Aşırı sıcaklar nedeniyle tarlalardaki ekinler kurumaya başlarken bazı bölgelerde düzenli su kesintileri uygulanmaya başlandı. Özellikle Trakya ve Marmara bölgelerinde ciddi bir kuraklık tehdidi oluştuğu belirtiliyor. Türkiye'nin gözde turizm destinasyonlarından Bodrum'da ise su kesintileri nedeniyle tankerlerle su taşıma uygulamasına başvuruldu.