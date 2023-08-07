İYİ Parti, Kılıçdaroğlu’na karşı taarruza kalktı 26 Ağustos kulisleri patladı! Akşener, Kılıçdaroğlu’nu yerden yere vurup ’İP’leri koparacak





''CHP'DEN 15 VEKİL İSTEMEK HAYATIMIN EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIDIR''

Akşener; ''Şimdi biz fedakârlık yapan insanlarız ya. Türkiye bizim için önde ya. Genel Başkanınız bu konuda her türlü feragati, fedakarlığı yapan insan ya. Dolayısıyla biz önce bu parti seçime girebilsin diye CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır.'' dedi.





''ÖMER SEYFETTİN'İN DİYETİNE DÖNDÜ BU İŞ''

CHP'den istenilen 15 milletvekiline dair konuşmaya devam eden Akşener; "Savaşmalıydık. Bileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik. Girmiyorsak da gereğini yapmalıydık. Savaşmadık. Sayın Kılıçdaroğlu'na buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Ama o gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş. Gelelim beraber girdik, seçime girdik. Ama biz psikolojik olarak kendimizi çok kötü hissettik. Ben kendimi çok kötü hissettim. Çok aşağılanmış hissettim, çok çaresiz hissettim." diye konuştu.





"KUYRUK OLDUK İTİRAFI "

CHP'den 15 milletvekilinin, İYİ Parti'ye geçmesinin Türkiye büyük bir iyilik yaptığını ifade eden Akşener; "Ben canımla, kafamla, kellemle top oynamayı severim. Yapamadık. 28 Şubat'ta oynadım. Şu kadar umurum olmadı. Tayyip Erdoğan'la ters düştük, mücadele ettim. Şu kadar umurum olmadı, şu kadar korkum olmadı. Her hafta benim tutuklanacağımı söyleyenler oldu aramızda. Can, baş üstüne dedim şu kadar umurum olmadı. Şu kadar korkum olmadı. Ama cesaret edemedik, savaşmadık, mücadele etmedik. 15 milletvekili aldık. Bu bize neye mal oldu? Kuyruk siyasetine mal oldu. Ama eğriye eğri, doğruya doğru. Bu aynı zamanda Türkiye'ye büyük bir iyilik yaptı. Demokrasinin ne kadar önemli olduğunu, CHP ile yapılan bu iş birliğinin sahada bulunan her renkten siyasi görüşteki insanların önyargılarının değişmesine sebep oldu."



Meral Akşener'in CHP'yi yerden yere vuran açıklamları İYİ Parti'nin belediye seçimlerine tek başına gireceğinin sinyali olmuştu.