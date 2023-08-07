Bay bay Kemal’in hesabı şaştı: Seçim hezimetinin ardından ilk mitinginde kaş yapayım derken göz çıkardı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim yenilgisinden sonra ilk kez vatandaşın karşısına çıktı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e karşı yanına aldığı Mustafa Sarıgül ile Erzincan Tercan'da miting yaptı. Konuşması sırasında eline aldığı 200 liralık banknotla ilk tedavüle girdiği yılki değeri ile şu anki değerini kıyasladı. "Bu para ile yıllar önce 2 çeyrek altın alınıyordu" dedikten sonra "Çeyrek altın 6.749 lira" ifadesini kullandı.

Bu gafı sonrası, yanındakiler de şaşırdı. Sarıgül bile Kılıçdaroğlu'nun bu hesap hatasını düzeltmeye fırsat bulamadı. Çeyrek altının 2.729 lira olduğunu bile bilmeyen Kılıçdaroğlu'nun hesap hatası, yorumları patlattı: İyi ki cumhurbaşkanı olmamış. Yoksa ülkeyi nasıl yönetirdi!..