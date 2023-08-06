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Kabine tatilde Almanya krizde! 40 şirketin CEO'su hükümeti sert dille uyardı

Almanya ekonomisi battı. IMF "durum kötü" açıklamasını yaptı. 40 şirketin CEO'su hükümeti uyardı. Ancak başbakan ve bakanların tatilde olması Almanlar'ı çıldırttı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Ağustos 2023 Güncelleme 06 Ağustos 2023, 06:59
Kabine tatilde Almanya krizde! 40 şirketin CEO’su hükümeti sert dille uyardı

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Rusya, 2022 yılında Ukrayna'yı vurdu. Batı, Kiev'i savundu. Ruslar kızıp doğalgaz akışını kapatınca Almanya'da enerji fiyatları uçtu. Ekonomi adeta durdu. IMF, resesyon başladığını duyurdu.



- Aralarında BMW'nin de olduğu şirket CEO'ları hükümeti topa tuttu. Ancak kabine yerinde yoktu. Almanlar öfke doldu. Ekonomistler de noktayı koydu: Avrupa'nın yeni Hasta Adamı.


BMW CEO'su Oliver Zipse: Yurt dışında rekabet edebilmemiz zorlaşıyor. Ekonomide bir çöküş yaşanıyor. Acil eylem planı şart.



- Makine üreticilerinin siparişleri yüzde 15 azaldı.
- 1.75 milyon kalifiye eleman açığı ortaya çıktı
- Hükümet 100 bin sosyal konut sözünü tutmadı.
- İnsanlar kiralık ev bulamadı.

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