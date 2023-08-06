Kabine tatilde Almanya krizde! 40 şirketin CEO’su hükümeti sert dille uyardı

Rusya, 2022 yılında Ukrayna'yı vurdu. Batı, Kiev'i savundu. Ruslar kızıp doğalgaz akışını kapatınca Almanya'da enerji fiyatları uçtu. Ekonomi adeta durdu. IMF, resesyon başladığını duyurdu.
Rusya, 2022 yılında Ukrayna'yı vurdu. Batı, Kiev'i savundu. Ruslar kızıp doğalgaz akışını kapatınca Almanya'da enerji fiyatları uçtu. Ekonomi adeta durdu. IMF, resesyon başladığını duyurdu.
- Aralarında BMW'nin de olduğu şirket CEO'ları hükümeti topa tuttu. Ancak kabine yerinde yoktu. Almanlar öfke doldu. Ekonomistler de noktayı koydu: Avrupa'nın yeni Hasta Adamı.
BMW CEO'su Oliver Zipse: Yurt dışında rekabet edebilmemiz zorlaşıyor. Ekonomide bir çöküş yaşanıyor. Acil eylem planı şart.