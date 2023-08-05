Gözler Başkan Erdoğan’da! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Hangi konular ele alınacak? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi , bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak. Kabine 'nin gündeminde kritik konular yer alırken, en önemli başlıklar arasında Tahıl Koridoru 'nun geleceği ve dış yatırım odaklı ekonomi planı olacak.





"TAHIL KORİDORU" KRİZİ ELE ALINACAK

Yeni haftada Kabine, dış politika gündemiyle toplanacak. Başkan Erdoğan Putin'le yaptığı telefon görüşmesinin şifrelerini Kabine ile paylaşacak. Sorunun çözümü için sunulan öneriler ve onların nasıl hayata geçirileceği görüşülecek.





Başkan Recep Tayyip Erdoğan siyaset mesaisine Kabine Toplantısı ile devam edecek. Rusya-Ukrayna Savaşı, rafa kaldırılan tahıl koridoru ve Putin'in olası Türkiye ziyareti değerlendirilecek.