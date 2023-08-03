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YAŞ KARARLARI | Yeni Genelkurmay Başkanı kimdir? 2023 YAŞ kararları terfi eden albaylar, emekli olan komutanlar, albaylar! YAŞ terfi listesi..

Bugün, Türkiye'nin merakla beklediği Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştiriliyor. Bu toplantının en önemli gündem maddelerinden biri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni Genelkurmay Başkanı'nın atanması olacak. Şura'da adı geçen 4 önemli aday arasında belirgin bir beklenti söz konusu. Peki, Yeni Genel Kurmay Başkanı kimdir? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2023, 12:25 Güncelleme 03 Ağustos 2023, 12:37
YAŞ KARARLARI | Yeni Genelkurmay Başkanı kimdir? 2023 YAŞ kararları terfi eden albaylar, emekli olan komutanlar, albaylar! YAŞ terfi listesi..

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Türkiye'nin merakla beklediği Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı başladı. Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri, yeni Genelkurmay Başkanı'nın atanması olacak. İşte detaylar...

YAŞ TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı 3 Ağustos Perşembe günü saat 12.00'da yapılacak.

Toplantının öğle saatlerinde başlaması bekleniyor. YAŞ toplantısının sona ermesiyle birlikte yenei Genelkurmay Başkanı da belli olmuş olacak.

TOPLANTIYA KİMLER KATILACAK?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki YAŞ toplantısına Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katılacak.

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