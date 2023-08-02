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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den Ekrem İmamoğlu'na yaylım ateşi: Gel baklım aslan parçası

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül değişim talebinde bulunanları yaylım ateşine tuttu. Seçimin kaybdelimesinde sorumlu olarak değişim isteyenleri tutan Sarıgül, Ekrem İmamoğlu'nu da yerden yere vurdu. Sarıgül "CHP'nin güçlü olduğu İstanbul'da siyaset yapmakla siyaset olmuyor. Gel bakalım aslan parçası, Erzincan'a gel de bir selam ver bakalım." dedi.

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2023, 23:44 Güncelleme 03 Ağustos 2023, 00:26
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’den Ekrem İmamoğlu’na yaylım ateşi: Gel baklım aslan parçası

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde arkasına HDP ve PKK desteğini almasına rağmen büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu, mağlubiyetin faturasını MYK ve danışmanlarına keserek çok sayıda ismi görevden aldı.

CHP'Lİ MUSTAFA SARIGÜL'DEN EKREM İMAMOĞLU'NA ÇAĞRI I VİDEO İZLE



İMAMOĞLU'NDAN DARBE TOPLANTISI
Bu gelişme sonrası Ekrem İmamoğlu ve Tanju Özcan gibi isimler Bay Kemal'e karşı değişim hareketi başlatırken, İmamoğlu değişim için internet sitesi bile kurdu.

Son olarak ise İmamoğlu'nun CHP'nin ağır toplarıyla düzenlediği gizli Zoom toplantısı siyaset gündemine bomba gibi düşerken Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu duruma tepkisinin ne olacağı merak konusu olmuştu.



"ETİK AÇIDAN DOĞRU BULMADIM"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; internete sızan Zoom toplantısını telefonuna gelen mesajla öğrendiğini söyleyerek, tamamını izlemediğini ama bu toplantıyı normal bulmadığını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu toplantıyı etik değerlere uygun bulmadığını da belirterek, herhangi bir disiplin soruşturması da başlatmayacağını açıkladı.



"VEFA BİLMEYENE VEDA YAKIŞIR"
CHP içinde değişim sancıları yaşanırken, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün İmamoğlu'na karşı "Vefa bilmeyene veda yakışır" göndermesinde bulunmuştu.



"BİR KAYIP VARSA BAŞ SORUMLU SİZSİNİZ"
Sarıgül bu akşam katıldığı canlı yayında İmamoğlu'na yönelik eleştirilerini sürdürdü. Sarıgül "Değişim isteyen güzel kardeşlerim, aslan parçaları, yiğitler; bir kayıp varsa baş sorumlusu sizsiniz." ifadelerini kullandı.



"GEL BAKALIM ASLAN PARÇASI"
Sarıgül ayrıca İmamoğlu'na seslenerek "CHP'nin güçlü olduğu İstanbul'da siyaset yapmakla siyaset olmuyor. Gel bakalım aslan parçası, Erzincan'a gel de bir selam ver bakalım." dedi.

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