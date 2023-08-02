CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’den Ekrem İmamoğlu’na yaylım ateşi: Gel baklım aslan parçası

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde arkasına HDP ve PKK desteğini almasına rağmen büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu, mağlubiyetin faturasını MYK ve danışmanlarına keserek çok sayıda ismi görevden aldı. CHP'Lİ MUSTAFA SARIGÜL'DEN EKREM İMAMOĞLU'NA ÇAĞRI I VİDEO İZLE





İMAMOĞLU'NDAN DARBE TOPLANTISI

Bu gelişme sonrası Ekrem İmamoğlu ve Tanju Özcan gibi isimler Bay Kemal'e karşı değişim hareketi başlatırken, İmamoğlu değişim için internet sitesi bile kurdu. Son olarak ise İmamoğlu'nun CHP'nin ağır toplarıyla düzenlediği gizli Zoom toplantısı siyaset gündemine bomba gibi düşerken Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu duruma tepkisinin ne olacağı merak konusu olmuştu.