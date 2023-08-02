CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’den Ekrem İmamoğlu’na yaylım ateşi: Gel baklım aslan parçası

"VEFA BİLMEYENE VEDA YAKIŞIR"
CHP içinde değişim sancıları yaşanırken, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün İmamoğlu'na karşı "Vefa bilmeyene veda yakışır" göndermesinde bulunmuştu.
"BİR KAYIP VARSA BAŞ SORUMLU SİZSİNİZ"
Sarıgül bu akşam katıldığı canlı yayında İmamoğlu'na yönelik eleştirilerini sürdürdü. Sarıgül "Değişim isteyen güzel kardeşlerim, aslan parçaları, yiğitler; bir kayıp varsa baş sorumlusu sizsiniz." ifadelerini kullandı.
"GEL BAKALIM ASLAN PARÇASI"
Sarıgül ayrıca İmamoğlu'na seslenerek "CHP'nin güçlü olduğu İstanbul'da siyaset yapmakla siyaset olmuyor. Gel bakalım aslan parçası, Erzincan'a gel de bir selam ver bakalım." dedi.