Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşüyor: Tahıl koridoru masada

GÖRÜŞMEK İÇİN ANLAŞTIK

Putin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile zaten Türkiye'deki seçimler öncesinde yüz yüze görüşmek için anlaştıklarını ifade etmişti. Putin, Karadeniz Tahıl Anlaşması'ndan Rusya'nın çekilme kararının lojistik, Rus gemilerinin limanlara girişinin imkansızlığı, para transferi, sigorta ve diğer problemlerle bağlantılı olduğunu sözlerine ekledi.

TAHIL KORİDORU DEVAM EDECEK Mİ?

Başkan Erdoğan ve Putin arasında telefon görüşmesindeki en sıcak başlık tahıl koridoru olacak. Rusya, 17 Temmuz'da süresi dolan anlaşmanın uzatılmayacağını duyurmuştu.

1 yıl içinde 33 milyon tondan fazla tahıl taşınan tahıl koridoru gıda fiyatları açısından önem taşıyor. Dünya tahıl ve gıda fiyatlarını doğrudan etkileyen bu gelişmenin ardından gözler diplomatik temasları öne çıkaran Türkiye'ye çevrildi. Başkan Erdoğan'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky ile görüşmesi sonrasında şimdi Putin'le teması kritik önemde. Mekanizmanın işler kılınması için Rusya kendi tahıl ve gübresinin sevkiyatıyla ilgili talepleri konusundaki çekincelerin ortadan kaldırılmasını istiyor. Bu kapsamda Erdoğan-Putin görüşmesinde tahıl koridorunun geleceğine ilişkin neler yapılabilir bu ele alınacak.