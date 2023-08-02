Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek: Tahıl koridoru masada?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün telefonla görüşmek için anlaşmıştı. Putin, yaptığı açıklamada, "Telefonla görüşmek istedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme teklif etti ama bana pek uygun olmayan bir zaman önerdi. Bugün ben önerdim, ona uygun değildi. Yarın önerdim, yine uygun değil. Çarşamba günü konuşmak için anlaştık. Konuşup karar vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı. GÖRÜŞMEK İÇİN ANLAŞTIK

Putin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile zaten Türkiye'deki seçimler öncesinde yüz yüze görüşmek için anlaştıklarını ifade etmişti.

Putin, aslında seçimlerden önce Erdoğan'ın kendisini davet ettiğini, ancak hiç kimsenin spekülasyon yapmaması için bu görüşmeyi seçim öncesi yapmamaya karar verdiklerini ifade etti. Seçim öncesi yapılacak bir ziyaretin bir tür iç politika sürecini etkileme girişimi olarak görülebileceğini dile getiren Putin, "Ne onun (Erdoğan) ne de benim buna ihtiyacımız yok. Görüşmemizi ertelemeye karar verdik. Ama ya bizde (Rusya) ya da Türkiye'de, nerede görüşeceğimiz konusunda anlaşmadık. Bakacağız." ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca, Türkiye'nin esir Azov Taburu komutanlarını Ukrayna'ya vermesiyle, Rusya'nın Tahıl Anlaşması'na son vermesinin bir ilgisi olmadığına dikkat çeken Putin, "Birinin diğeriyle hiçbir ilgisi yok." değerlendirmesinde bulunmuştu. Putin, Karadeniz Tahıl Anlaşması'ndan Rusya'nın çekilme kararının lojistik, Rus gemilerinin limanlara girişinin imkansızlığı, para transferi, sigorta ve diğer problemlerle bağlantılı olduğunu sözlerine ekledi.