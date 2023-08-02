Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek: Tahıl koridoru masada?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün telefonla görüşmek için anlaşmıştı. Putin, yaptığı açıklamada, "Telefonla görüşmek istedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme teklif etti ama bana pek uygun olmayan bir zaman önerdi. Bugün ben önerdim, ona uygun değildi. Yarın önerdim, yine uygun değil. Çarşamba günü konuşmak için anlaştık. Konuşup karar vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
GÖRÜŞMEK İÇİN ANLAŞTIK
Putin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile zaten Türkiye'deki seçimler öncesinde yüz yüze görüşmek için anlaştıklarını ifade etmişti.
Putin, aslında seçimlerden önce Erdoğan'ın kendisini davet ettiğini, ancak hiç kimsenin spekülasyon yapmaması için bu görüşmeyi seçim öncesi yapmamaya karar verdiklerini ifade etti. Seçim öncesi yapılacak bir ziyaretin bir tür iç politika sürecini etkileme girişimi olarak görülebileceğini dile getiren Putin, "Ne onun (Erdoğan) ne de benim buna ihtiyacımız yok. Görüşmemizi ertelemeye karar verdik. Ama ya bizde (Rusya) ya da Türkiye'de, nerede görüşeceğimiz konusunda anlaşmadık. Bakacağız." ifadelerini kullanmıştı.
Ayrıca, Türkiye'nin esir Azov Taburu komutanlarını Ukrayna'ya vermesiyle, Rusya'nın Tahıl Anlaşması'na son vermesinin bir ilgisi olmadığına dikkat çeken Putin, "Birinin diğeriyle hiçbir ilgisi yok." değerlendirmesinde bulunmuştu.
Putin, Karadeniz Tahıl Anlaşması'ndan Rusya'nın çekilme kararının lojistik, Rus gemilerinin limanlara girişinin imkansızlığı, para transferi, sigorta ve diğer problemlerle bağlantılı olduğunu sözlerine ekledi.
TAHIL KORİDORU DEVAM EDECEK Mİ?
Başkan Erdoğan ve Putin arasında bugün için planlanan telefon görüşmesindeki en sıcak başlık tahıl koridoru olacak. Rusya, 17 Temmuz'da süresi dolan anlaşmanın uzatılmayacağını duyurmuştu.
1 yıl içinde 33 milyon tondan fazla tahıl taşınan tahıl koridoru gıda fiyatları açısından önem taşıyor. Dünya tahıl ve gıda fiyatlarını doğrudan etkileyen bu gelişmenin ardından gözler diplomatik temasları öne çıkaran Türkiye'ye çevrildi. Başkan Erdoğan'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky ile görüşmesi sonrasında şimdi Putin'le teması kritik önemde. Mekanizmanın işler kılınması için Rusya kendi tahıl ve gübresinin sevkiyatıyla ilgili talepleri konusundaki çekincelerin ortadan kaldırılmasını istiyor. Bu kapsamda Erdoğan-Putin görüşmesinde tahıl koridorunun geleceğine ilişkin neler yapılabilir bu ele alınacak.