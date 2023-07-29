Ortalık allak bullak! B, A2, C1, CE, D, D1 milyonlarca ehliyet sahibine uyarı! İşlem yapmayanlar büyük ceza ödüyor!

Ehliyet sahipleri için önemli bir uyarı yapılmış ve süre bir kez daha uzatılmıştır. Ancak bu süre de dikkate alınarak işlemlerin bir an önce yapılması gerekiyor.
Ehliyet sahipleri için önemli bir uyarı yapılmış ve süre bir kez daha uzatılmıştır. Ancak bu süre de dikkate alınarak işlemlerin bir an önce yapılması gerekiyor.
Eski tip ehliyet sahipleri, yenileme işlemlerini bir an önce tamamlamak zorundalar. Ehliyetlerini yenilemek isteyenler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden veya ALO 199 hattından randevu alarak işlemlerine başlayabilirler. Gerekli evrakları tamamlayan ve ehliyet yenileme ücretini ödeyen sürücüler, yenilenmiş ehliyetlerine kavuşabilecekler.
Eski tip ehliyet sahipleri, yenileme süresinin son gününe kadar mevcut ehliyetlerini kullanabileceklerdir. Ancak süre sonunda eski ehliyetleri geçerliliğini yitireceği için, trafik uygulamalarında sorun yaşamamak adına yenileme işlemlerini zamanında tamamlamak önemlidir.
Ehliyetini süresi içinde yenilemeyen ve trafik uygulamalarında eski tip ehliyeti kullanıldığı tespit edilen sürücüler, 4 bin 64 lira ceza ile karşı karşıya kalacaklardır. Bu nedenle ehliyet sahipleri, ceza ödememek için yenileme sürecini ihmal etmemelidirler. Yeni tip ehliyet ile değiştirme işlemi için toplamda ödenecek ücret ise 15 TL olarak belirlenmiştir.
Ehliyet sahipleri için önemli bir uyarı yapılmış ve süre bir kez daha uzatılmıştır. Ancak bu süre de dikkate alınarak işlemlerin bir an önce yapılması gerekiyor. Unutulmamalıdır ki, süre sonunda ehliyetini yenilemeyenler, ciddi cezalarla karşılaşacaktır. Tüm ehliyet sahipleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden veya ALO 199 hattından randevu alarak işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde tamamlayabilirler.