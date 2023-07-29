Değişim de değişim! İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na rest: Parti onun mülkü değil

CHP'de gerilimin dozu artarak devam ediyor. Ekrem İmamoğlu, 13 seçim kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'na kazan kaldırdı... Gizli darbe toplantısının ifşa olmasının ardından, baskılara rağmen "Adayım" diyemedi.
CHP'de gerilimin dozu artarak devam ediyor. Ekrem İmamoğlu, 13 seçim kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'na kazan kaldırdı... Gizli darbe toplantısının ifşa olmasının ardından, baskılara rağmen "Adayım" diyemedi.
Ancak "Toplum CHP'de liderin değişmesini istiyor" ifadesini kullanan Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun, "Ömrümün sonuna kadar genel başkanlık yapmak istemiyorum. Partinin ilkelerine bağlı, geçmişi temiz biri çıksa hemen bırakırım" sözlerini üzerine alındı ve dün bir gazetede kaleme aldığı yazıda manidar ifadeler kullandı.
DEĞİŞİM DE DEĞİŞİM
İmamoğlu, "Muhalefette değişim için yeni yaklaşımlar, yeni bir dil, yeni kadrolar, yeni bir örgütlenme, kısaca yeni bir siyaset gerekiyor.
Bugün partiler topluma kapalı, liderin şahsi tercihlerinin ve etraflarındaki dar çevrelerin etkili olduğu, dışlayıcı yapılara dönüşmüşlerdir.
Siyasal partiler küçülmektedir. Güçlü liderlik kararlılık, tutarlılık, samimiyet, toplumla duygudaşlık kurma becerisi, toplumun derdini dert edinme hassasiyeti, toplumdaki farklı fikirleri bir bütünlük içinde sentezleme kabiliyeti, toplumsal sorunlar ve farklı pozisyonlara yönelik yüksek duyarlılık gerektirir.
Demokratik liderin ülkesine, belediyesine ya da liderliğini yaptığı partiye kendi mülkü olarak bakma hakkı yoktur" diyerek Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti.