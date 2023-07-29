Değişim de değişim! İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na rest: Parti onun mülkü değil

CHP'de gerilimin dozu artarak devam ediyor. Ekrem İmamoğlu, 13 seçim kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'na kazan kaldırdı... Gizli darbe toplantısının ifşa olmasının ardından, baskılara rağmen "Adayım" diyemedi.

Ancak "Toplum CHP'de liderin değişmesini istiyor" ifadesini kullanan Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun, "Ömrümün sonuna kadar genel başkanlık yapmak istemiyorum. Partinin ilkelerine bağlı, geçmişi temiz biri çıksa hemen bırakırım" sözlerini üzerine alındı ve dün bir gazetede kaleme aldığı yazıda manidar ifadeler kullandı.