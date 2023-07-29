B, A2, C1, CE, D, D1 milyonlarca ehliyet sahibine uyarı! İşlem yapmayanlar büyük ceza ödüyor! Ortalık allak bullak!

B, A2, C1, CE, D, D1 dahil tüm araç tiplerine sahip olan ehliyet sahipleri için kötü haber geldi. İçişleri Bakanlığı, ehliyetlerini süresi içinde yenilemeyen sürücülere ciddi bir ceza kesileceğini duyurdu. Ancak işlem yapmayan sürücüler için biraz daha zaman tanındı. 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenileme süresi 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı. Ancak bu tarihten sonra ehliyetini yenilemeyenler, 4 bin 64 lira ceza ödemek zorunda kalacaklar.
Ehliyet Yenileme Şartları ve Süreci
Eski tip ehliyet sahipleri, yenileme işlemlerini bir an önce tamamlamak zorundalar. Ehliyetlerini yenilemek isteyenler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden veya ALO 199 hattından randevu alarak işlemlerine başlayabilirler. Gerekli evrakları tamamlayan ve ehliyet yenileme ücretini ödeyen sürücüler, yenilenmiş ehliyetlerine kavuşabilecekler.
Eski Tip Ehliyetler Kullanılabilecek Mi?
Eski tip ehliyet sahipleri, yenileme süresinin son gününe kadar mevcut ehliyetlerini kullanabileceklerdir. Ancak süre sonunda eski ehliyetleri geçerliliğini yitireceği için, trafik uygulamalarında sorun yaşamamak adına yenileme işlemlerini zamanında tamamlamak önemlidir.