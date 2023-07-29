B, A2, C1, CE, D, D1 milyonlarca ehliyet sahibine uyarı! İşlem yapmayanlar büyük ceza ödüyor! Ortalık allak bullak!

Ehliyetini süresi içinde yenilemeyen ve trafik uygulamalarında eski tip ehliyeti kullanıldığı tespit edilen sürücüler, 4 bin 64 lira ceza ile karşı karşıya kalacaklardır. Bu nedenle ehliyet sahipleri, ceza ödememek için yenileme sürecini ihmal etmemelidirler. Yeni tip ehliyet ile değiştirme işlemi için toplamda ödenecek ücret ise 15 TL olarak belirlenmiştir.

Ehliyet sahipleri için önemli bir uyarı yapılmış ve süre bir kez daha uzatılmıştır. Ancak bu süre de dikkate alınarak işlemlerin bir an önce yapılması gerekiyor. Unutulmamalıdır ki, süre sonunda ehliyetini yenilemeyenler, ciddi cezalarla karşılaşacaktır. Tüm ehliyet sahipleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden veya ALO 199 hattından randevu alarak işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde tamamlayabilirler.