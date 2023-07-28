Başkan Erdoğan gazetecilere basketbol topu hediye etti | Erdoğan’ın basketbol sohbeti gülümsetti

BAŞKAN ERDOĞAN'IN BASKETBOL SOHBETİ GÜLÜMSETTİ

Başkan Erdoğan, proje üzerinden basketbol antrenmanlarının yapılacağı ve altyapı maçlarının oynanacağı salon hakkında bilgi veren Hidayet Türkoğlu'na "Biz de kendi maçlarımızı orada oynayabilecek miyiz?" diye sordu. Türkoğlu da "Kesinlikle burada oynayabilirsiniz, size ayırdık orayı." yanıtını verdi. Yaşanan o anlar gülümsetti. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da Başkan Erdoğan'a forma hediye etti.

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