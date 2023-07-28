Başkan Erdoğan gazetecilere basketbol topu hediye etti | Erdoğan’ın basketbol sohbeti gülümsetti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine inşa edilen ve "Avrupa'nın basketbol üssü" olarak nitelendirilen Basketbol Gelişim Merkezi şantiyesinde incelemelerde bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine inşa edilen ve "Avrupa'nın basketbol üssü" olarak nitelendirilen Basketbol Gelişim Merkezi şantiyesinde incelemelerde bulundu.
Erdoğan'a, incelemeleri sırasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da eşlik etti.
BAŞKAN ERDOĞAN GAZETECİLERE BASKETBOL TOPU HEDİYE ETTİ
Başkan Erdoğan, burada basın mensuplarına basketbol topu hediye etti.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN BASKETBOL SOHBETİ GÜLÜMSETTİ
Başkan Erdoğan, proje üzerinden basketbol antrenmanlarının yapılacağı ve altyapı maçlarının oynanacağı salon hakkında bilgi veren Hidayet Türkoğlu'na "Biz de kendi maçlarımızı orada oynayabilecek miyiz?" diye sordu. Türkoğlu da "Kesinlikle burada oynayabilirsiniz, size ayırdık orayı." yanıtını verdi. Yaşanan o anlar gülümsetti. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da Başkan Erdoğan'a forma hediye etti.