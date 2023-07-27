CHP’li İzmir Dikili Belediyesi’nin Zabıta Müdürü’nden esnafa yumruklu saldırı

İzmir'de kick boksla uğraştığı öğrenilen Dikili Belediyesi Zabıta Müdürü, esnafa yumruklu saldırıda bulundu. Yumruk yiyen esnaf ayağa kalkmakta güçlük çekerken o anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.