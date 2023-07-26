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Son dakika: CHP'li İBB halkın ekmeğine göz dikti! Önce İstanbul'da ardından Ankara'da %66 zam kararı

Son dakika haberi... Ekmek fabrikası açıp işletmeyen CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi halkın ekmeğine göz dikti. İBB tarafından alınan son kararla birlikte ekmeğe %66 zam yapıldı. Öte yandan belediyeyi borç batağına sürükleyen Yavaş, belediye iştiraklerinin zarar ettiğini belirterek faturayı vatandaşa kesmeye başladı. Ankara'da halk ekmeğe yapılan yüzde 66 oranındaki zamla beraber 3 TL'ye satılan ekmek 5 TL olarak satılacak.

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2023, 17:03 Güncelleme 26 Temmuz 2023, 21:59
Son dakika: CHP’li İBB halkın ekmeğine göz dikti! Önce İstanbul’da ardından Ankara’da %66 zam kararı

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Halk Ekmek AŞ tarafından üretilen ve 3 liradan satılan normal ekmeğin fiyatı, yüzde 66,6 artışla 5 liraya çıkarıldı. Halk Ekmek AŞ tarafından üretilen ürünlerin fiyatına farklı oranlarda zam yapıldı.



%66 ZAM KARARI
İBB'ye bağlı İstanbul Halk Ekmek ürünlerine 28 Temmuz'dan geçerli olmak üzere zam yapıldı. Gelen yüzde 66'lık zamla birlikte, en çok satılan 250 gramlık normal ve kepekli ekmeğin fiyatı 3 TL'den 5 TL'ye çıktı.

Halk Ekmek'in diğer ürünlerinin yeni fiyatları şöyle:

– 500 gramlık organik tam buğday ekmeği 25 TL

– 400 gramlık tam buğday ekmeği 20 TL

– 500 gramlık çok tahıllı ekmek 22.5 TL

– 400 gramlık çavdar ekmeği 20 TL

– 350 gramlık ruşeymli ekmek 20 TL

– 670 gramlık tost ekmeği 20 TL

– 500 gramlık kepekli tost ekmeği 20 TL

– 350 gramlık hamburger ekmeği 18.50 TL

– 350 gramlık sandviç ekmeği 18.50 TL

– 400 gramlık tam buğday unlu sandviç ekmeği 17.50 TL

– 400 gramlık çavdarlı sandviç ekmeği 17.50 TL



EKMEK, SU VE SÜT VE BEDAVA OLACAKTI
Ekrem İmamoğlu'nun zam kararına büyük tepkiler yağmaya devam ederken, veripte tutamadığı sözler tekrar akıllara geldi. Bilindiği üzere Ekrem İmamoğlu 2019 belediye seçimlerinde İstanbulluyu kandırarak ekmek, su ve sütün ücretsiz olacağını söylemiş ve bir kez daha bir sözünü daha yerine getirmediği gözler önüne serilmiş oldu.



ŞOV FABRİKASI HALA AKILLARDA
Geçtiğimiz dönem İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şov yaparak açtığı Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası ile ilgili bomba detaylar ortaya ortaya çıkmıştı. Görüntülerde ekmek üretim makinelerinin çalışmadığı görülmüş ve büyük tepkilere neden olmuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu olarak bilinen Murat Ongun da bu skandal olayı kabul etmişti. Ekmek üretilmemesinin nedenin ise makinaların arızalı olmasından ve İstanbullunun ekmek ihtiyacının olmadığından kaynaklandığını dile getirmişti.



HALK EKMEK BÜFELERİNİN SAYISI VE ÜRETİM KAPASİTESİ DÜŞÜRÜLDÜ
Halk Ekmek büfelerinin sayısı ve üretim kapasitesinin Ekrem İmamoğlu'nun yönetime gelmesiyle organize bir şekilde düşürüldü ve ekmek satışlarının kasıtlı olarak yavaşlatıldı.

BİR ZAM DA ANKARA'DAN
4 buçuk yıldır Ankara'yı sosyal medyada yaptığı algı çalışmasıyla yöneten Yavaş, vatandaşın cebine göz dikti. Belediyeyi borç batağına sürükleyen Yavaş, belediye iştiraklerinin zarar ettiğini belirterek faturayı vatandaşa kesmeye başladı. Ulaşıma yaptığı yüzde 57 oranında zamla beraber bir biniş ücreti 15 TL olurken 27 Temmuz'dan itibaren de halk ekmeğin zamlı satılacağını duyurdu. Halk ekmeğe yapılan yüzde 66 oranındaki zamla beraber 3 TL'ye satılan ekmek 5 TL olarak satılacak.

3 TL OLAN EKMEĞİ YÜZDE 66 ZAMLA 5 TL'YE YÜKSELTTİ
Geçtiğimiz günlerde toplu ulaşıma yaptığı yüzde 57 oranındaki zamla 9 TL olan bir biniş ücretini 15 TL'ye çıkaran Yavaş'a vatandaşlardan tepki yağarken bir zam da Ankara Halk Ekmek Fabrikası tarafından yapıldı. Geçtiğimiz günlerde Ankara Fırıncılar Odası tarafından 200 gram ekmeğin fiyatı 6 buçuk liraya çıkarılırken piyasa ekmeğine yapılan zammı fırsata çeviren Yavaş yönetimi 3 lira olan halk ekmeğinin 5 liraya satılacağını duyurdu. Halk Ekmek Fabrikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "27 Temmuz 2023 Perşembe gününden itibaren 250 gramlık normal ekmeğimiz tüm satış noktalarımız ve Halk Ekmek büfelerinde 5 TL'den satılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." İfadeleri kullanıldı.

YAPILAN ZAMMA TEPKİ YAĞDI
Önce ulaşıma sonra da halk ekmeğe yapılan zamma Ankaralılardan tepki yağdı. Sinem Nazende, "Halk ucuz ve kaliteli ekmek yesin diye AK Parti halk ekmekleri kurdu. Bunlar rant kapısı yaptı şaka gibi" ifadelerini kullandı.

Necmettin Kılıç ise, "İşleri güçleri dalavere. İnsanların cebine göz dikmek nasıl bir zihniyet anlamıyorum" dedi. Safiye Koçak da, "Yıllardan beri AK Parti döneminde ucuz olmasına rağmen kar ediyordu şimdi fırın ekmeğiyle yarışıyor fiyat konusunda halk ekmek" diye konuştu.

Orhan Özkan, "Mahvettiler halk ekmeği, hafta sonları ailemle gider su böreğimizi, simitlerimizi yerdik. Şimdi yenecek durumda değil. Pis ve lezzet yok. Buna rağmen pahalı" şeklinde konuştu.

Ökkeş Yılmaz, "Fakir fukaranın ekmeği ile oynamak sonlarının geldiğinin işaretidir. Beslenmemizde büyük payı olan ekmeği çok görenler iflah olmaz. Yerde bulduğumuz ekmeği alır öper ayakaltında çiğnenmesin diye yüksek yere bırakırız. Ekmek bizim bu kadar önemlidir" diyerek tepki gösterdi.

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