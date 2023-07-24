Memur ve emeklinin gözü kritik Kabine'de! Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı

DEPREM KONUTLARININ SON DURUMU

6 Şubat depremlerinin ardından hayatın yeniden normale dönmesi ve depremzedelerin en kısa sürede yeni evlerine kavuşması için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar ele alınacak.

Ekim-kasım aylarında ilk etabının teslim edileceği deprem konutlarının son durumu ile ilgili Bakan Mehmet Özhaseki kabineyi bilgilendirecek. Yerinde dönüşüm projesinin detaylarının da paylaşılması bekleniyor.