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    • 24.07.2023 17:46
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    Memur ve emeklinin gözü kritik Kabine'de! Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı

    Son dakika haberi! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında saat 15.50'de toplandı. Masada Körfez turunda imzalanan anlaşmalar, tahıl koridoru, ÖTV düzenlemesinin yanı sıra memur ve emeklinin merakla beklediği toplu sözleşme takvimi ve Kur-an’ı Kerim’e yönelik saldırılar da ele alınacak.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kabine toplandı

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 15.50'de başladı.

    Kabine toplantısının en önemli gündem maddesini ekonomik gelişmeler oluşturacak. Hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadele konusunda atılan adımlar da kabine gündeminde olacak.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında başlatılan orta vadeli ekonomi programının da çalışmalarıyla ilgili de Kabine üyelerinin bilgilendirilmesi bekleniyor.

    Merkez Bankası'nın geçen hafta aldığı 250 baz puanlık faiz artışının piyasalara yansıması masada olacak. Bu kararın önümüzdeki günlerde ekonomiyi nasıl etkileyeceği de değerlendirilecek.

    KÖRFEZ TURUNUN ETKİLERİ ELE ALINACAK
    3 gün süren Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan Körfez turu Kabine üyeleriyle istişare edilecek. Körfez turunda atılan imzaların ve görüşmelerin başta ekonomiye olmak üzere nasıl bir etkisinin olacağı değerlendirilecek.

        MEMURLARIN TOPLU SÖZLEŞMESİ
        Çalışma hayatı kapsamında kamu toplu iş sözleşmesi ile ilgili bir değerlendirme olacak.

        Toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos'ta başlayacak, memurlar taleplerini çalışma bakanlığına iletecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da kabineyi bu taleplerle ilgili bilgilendirmesi bekleniyor.

        FAHİŞ KİRA ARTIŞINA TEDBİRLER
        Fahiş kira artışları da Kabine'nin en önemli gündeminden biri olacak. Kira artış oranları ile ilgili de bir çalışma yürütülüyor.

            Başkan Erdoğan Körfez turu dönüşünde kira artışına dair önemli mesajlar vermiş ve gerekirse cezalar verilebileceğini dile getirmişti. Boş konutlarla ilgili de yasa hazırlığı da gündemde.

            TERÖRLE MÜCADELE VE DİPLOMASİ TRAFİĞİ
            Türkiye'nin sınır içi ve ötesinde terörle mücadelesi masaya yatırılacak. Komşu ülkelerle ilişkiler, savunma sanayinde gelinen son nokta ile dış politikadaki gelişmeler ele alınacak.

            Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği de değerlendirilecek. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte ortaya çıkan tahıl koridoru anlaşmasının devamlılığı için atılan adımlar konuşulacak.

                İSVEÇ'İN NATO'YA ÜYELİĞİ
                İsveç'in NATO'ya üyelik süreci de Kabine'de ele alınacak. İsveç'in ardından Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırı da gündemde olacak.

                DEPREM KONUTLARININ SON DURUMU
                6 Şubat depremlerinin ardından hayatın yeniden normale dönmesi ve depremzedelerin en kısa sürede yeni evlerine kavuşması için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar ele alınacak.

                Ekim-kasım aylarında ilk etabının teslim edileceği deprem konutlarının son durumu ile ilgili Bakan Mehmet Özhaseki kabineyi bilgilendirecek. Yerinde dönüşüm projesinin detaylarının da paylaşılması bekleniyor.

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                Başkan’dan ’Lozan’ mesajı
                Haberler Güncel Memur ve emeklinin gözü kritik Kabine'de! Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı
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