Memur ve emeklinin gözü kritik Kabine'de! Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 15.50'de başladı.
Kabine toplantısının en önemli gündem maddesini ekonomik gelişmeler oluşturacak. Hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadele konusunda atılan adımlar da kabine gündeminde olacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında başlatılan orta vadeli ekonomi programının da çalışmalarıyla ilgili de Kabine üyelerinin bilgilendirilmesi bekleniyor.
Merkez Bankası'nın geçen hafta aldığı 250 baz puanlık faiz artışının piyasalara yansıması masada olacak. Bu kararın önümüzdeki günlerde ekonomiyi nasıl etkileyeceği de değerlendirilecek.
KÖRFEZ TURUNUN ETKİLERİ ELE ALINACAK
3 gün süren Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan Körfez turu Kabine üyeleriyle istişare edilecek. Körfez turunda atılan imzaların ve görüşmelerin başta ekonomiye olmak üzere nasıl bir etkisinin olacağı değerlendirilecek.