'ZOOM'CULARA UYARI: "TEKRARLANIRSA GEREĞİNİ YAPARIM"

Öte yandan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun 'zoom' toplantısıyla ilgili olarak, "Parti içi tartışmaları toplumun önüne getirme kadar yanlış bir şey yok. Kurallar içinde mücadele edersiniz. Tekrarlandığında, kuralın dışına çıkıldığında gereğini yaparım. Her toplantının etik kurallar içinde yapılması lazım. Söylediğim odur" açıklamasında bulundu.



İMAMOĞLU'NA YİNE İSTANBUL AYARI

CHP Genel Başkanı, koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu'na 'senin yerin İstanbul' ayarı da verdi. Kılıçdaroğlu, "Ben İmamoğlu'nun yeniden aday olmasını isterim" dedi.

YÜZLEŞME YAŞANACAK!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gizli toplantının sızdırılmasının ardından ilk olarak bugün 13.00'te Genel Merkez'de yapılıyor. CHP Belediye Başkanları Toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı parti genel merkezindeki toplantı gündemi kamuoyuna, "Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları değerlendirilecek ve 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere ilişkin hazırlıklar ele alınacak" şeklinde bildirilse de, "zoom cuntası ve Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği parti içi darbe girişiminin açığa çıkmasıyla oluşan krizin gölgesinde bir toplantı gündemi bekleniyor.

Toplantı öncesi Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, gazetecilerin sorusu üzerine, Türkiye ve parti için her şeyin çok güzel olacağını belirterek, "Bütün sorunları parti aşar, Türkiye de aşar ama bunun öncüsü CHP olur. Türkiye'de olumsuzun aşılmasının öncüsü de CHP olur, her zaman olduğu gibi." dedi.

Son dakikada bir değişiklik olmazsa Genel Merkeze herhangi bir mazeret bildirmediği öğrenilen Ekrem İmamoğlu da toplantıda hazır bulunacak.

ilk olarak geride bırakılan seçimlere yönelik değerlendirmelerin yapılması ardından da 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimlere ilişkin görüşlerin dile getirilmesi bekleniyor.