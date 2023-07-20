Başkan Erdoğan Yeni Ercan Havalimanı'nın açılışını yapacak!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'da yapımı tamamlanan Yeni Ercan Havalimanı'nın açılışını, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde gerçekleştirecek.
BAŞKAN ERDOĞAN YENİ ERCAN'A İNECEK
Test uçuşları başarıyla tamamlanan Yeni Ercan Havalimanına ilk inişi, Başkan Erdoğan'ın uçağı bugün gerçekleştirecek.
3 günlük körfez ülkelerindeki resmi temasların ardından yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçecek olan Başkan Erdoğan'ı, Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasında KKTC Başkan Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu karşılayacak.
Açılışın ardından Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyet, Lefkoşa Atatürk Anıtı'ndaki törene katılacak.