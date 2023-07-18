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    • 19.07.2023 18:38
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    Başkan Erdoğan BAE'de resmi törenle karşılandı! İkili anlaşmalar imzalandı: Al Nahyan'dan devlet nişanı, Erdoğan'dan Togg hediyesi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar'daki temaslarını tamamlamasının ardından Körfez turunun son durağı Birleşik Arap Emirlikleri'ne geldi. Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı. İkili görüşmenin ardından Başkan Erdoğan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Al Nahyan nezaretinde iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı. Türkiye adına anlaşmayı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan imzaladı. Öte yandan Al Nahyan, Erdoğan’a Devlet Nişanı sunarken, Başkan Erdoğan da Togg hediye etti. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri’nde

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı.

    BAŞKAN ERDOĞAN BAE'DE RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI I VİDEO İZLE

    Erdoğan ve Al Nahyan'ın, El Vatan Sarayı'ndaki tören alanında yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı.

    Başkan Erdoğan, tören kıtasını selamladı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Al Nahyan, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

        Erdoğan ve Al Nahyan, daha sonra heyetler arası görüşmeye geçti.

        BAŞKAN ERDOĞAN, BAE DEVLET BAŞKANI AL NAHYAN İLE GÖRÜŞTÜ I VİDEO İZLE

        Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik, Zafer Sırakaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.



        İKİLİ ANLAŞMALAR İMZALANDI
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile El Vatan Sarayı'nda bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından Başkan Erdoğan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Al Nahyan nezaretinde iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı. Türkiye adına anlaşmayı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan imzaladı.



        AL NAHYAN, BAŞKAN ERDOĞAN'A DEVLET NİŞANI SUNDU
        Erdoğan ve Al Nahyan, 28. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı "COP28" için hazırlanan bilekliği takarak birlikte poz verdi. Al Nahyan Erdoğan'a Devlet Nişanı sundu.


        Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Abu Dhabi'de, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'a Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'u hediye etti.

        BAE'Yİ ZİYARET EDEN BAŞKAN ERDOĞAN AL NAHYAN'A TOGG HEDİYE ETTİ I VİDEO İZLE

        Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ikili ilişkiler, son 2 yılda yeni ticari ve ekonomik işbirlikleriyle ivme kazanmaya devam ediyor.

        Körfez bölgesinin önemli ülkelerinden 9 milyon 500 binlik nüfusa sahip BAE'nin Türkiye ile Nisan 1977'de başlayan diplomatik ilişkileri özellikle son yıllarda her alanda giderek güçleniyor.

            TÜRKİYE BAE'NİN EN BÜYÜK 10 TİCARİ ORTAĞI ARASINDA YER ALIYOR
            Türkiye, zengin petrol yataklarının yanı sıra turizm ve yüksek teknoloji gibi alanlardaki yatırımlarıyla öne çıkan BAE'nin en büyük 10 ticari ortağı arasında yer alıyor.

            Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turu kapsamında Suudi Arabistan ve Katar'ın ardından bugün BAE'yi ziyaret ediyor. Türkiye ve BAE arasında son 2 yılda ikili işbirliği ve ortaklık artan ziyaretlerle gelişti.

            LİDERLERİN YAKIN ZAMANDA ARTAN KARŞILIKLI ZİYARETLERİ
            BAE ve Türkiye arasında özellikle Kovid-19 salgını sonrası ikili ilişkilerin her alanda güçlendirilmesi için yoğun bir diplomasi trafiği başladı.

            Diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi için bu süreçte ilk ziyareti gerçekleştiren BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun bin Zayid Al Nahyan oldu.

            Al Nahyan, 18 Ağustos 2021'de Ankara'da Başkan Erdoğan ile görüştü.

            Uzun bir aradan sonra BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Zayid Al Nahyan da 24 Kasım 2021'de Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi. Buna karşılık Başkan Erdoğan 14 Şubat 2022'de Abu Dabi'de temaslarda bulundu.

                BAE lideri Al Nahyan ve Erdoğan, geçen martta ise video konferans aracılığıyla bir zirve gerçekleştirdi.

                Bu zirvenin ardından Al Nahyan, 10 Haziran'da "iki ülkenin stratejik ilişkilerini güçlendirme ve ekonomik ortaklıklarını ilerletme" amacıyla İstanbul'a geldi.

                İki lider aynı günün akşamında Manchester City ile Inter arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi final maçını izledi.

                Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 22 Haziran'da Abu Dabi'deki temasları kapsamında Al Nahyan ile bir araya geldi.

                Erdoğan ise Al Nahyan'la İstanbul'daki buluşmasından yaklaşık 40 gün sonra bugün Abu Dabi'de temaslarda bulunuyor.

                TÜRKİYE'YE YATIRIM İÇİN 10 MİLYAR DOLARLIK FON
                Erdoğan ve Al Nahyan arasında son 2 yılda gerçekleşen karşılıklı ziyaretlere, imzalanan anlaşmalar damga vurdu. Al Nahyan'ın Kasım 2021'deki ziyaretinde iki ülke arasında 10 anlaşma imzalandı.

                Abu Dabi ve Ankara arasında, Kara Paranın Aklanması ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Bağlamında Mali Bilgilerin Değişimine İlişkin Mutabakat Muhtırası, Abu Dabi Liman Şirketi ile Türkiye Varlık Fonu arasında Mutabakat Muhtırası, Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası ile Borsa İstanbul arasında Mutabakat Muhtırası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile BAE Merkez Bankası arasında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı gibi önemli anlaşmalar yapıldı.

                Ayrıca, BAE, Kasım 2021'de, Türkiye'ye yatırım için 10 milyar dolarlık fon ayırdığını duyurdu.

                Başkan Erdoğan'ın Şubat 2022'deki Abu Dabi ziyaretinde de yeni anlaşmalara imza atıldı. Bu ziyaret sırasında savunma sanayisi, sağlık, iklim değişikliği, sanayi, teknoloji, kültür, tarım, ticaret, ekonomi, kara, deniz taşımacılığı, gençlik, afet yönetimi, meteoroloji, iletişim ve arşiv alanında 13 anlaşma imzalandı.

                TİCARET HACMİNİN 40 MİLYAR DOLARA ÇIKARILMASI HEDEFİ
                BAE ve Türkiye arasındaki petrol dışı ticaret hacminin her geçen yıl katlanarak artmasının temellerini atmak için Abu Dabi'de 3 Mart'ta "Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması" imzalandı.

                Ortaklık Anlaşması çerçevesinde BAE'de yaklaşık 25 bin, Türkiye'de ise 100 bin istihdam sağlanması hedefleniyor.

                Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, 10 Haziran'da yaptığı açıklamada, 2022'de Türkiye-BAE arasındaki petrol dışı ticaret hacminin yaklaşık 19 milyar dolar olduğunu, iki ülkenin bunu 5 yılda 40 milyar dolara yükseltmek için çabaladığını söylemişti.

                Açık kaynaklara göre iki ülke arasındaki petrol dışı ticaret hacmi 2021'de ise 13 milyar dolar civarındaydı.

                BAE'nin Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri de yaptığı açıklamada, "İki ülke arasındaki toplam petrol dışı ticaret, 2021'e göre yüzde 40, 2020'ye göre ise yüzde 112 artarak, 2022'de yaklaşık 19 milyar dolara ulaşırken, Türkiye'yi BAE'nin en büyük 10 ticaret ortağı arasında en hızlı büyüyen ortağı haline getirdi." ifadelerini kullanmıştı.

                    DEPREM YARDIMLARI
                    BAE, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye hızla yardım elini uzatan ülkeler arasında yer aldı.

                    BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, 7 Şubat'ta yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle Türkiye'ye 50 milyon dolar nakdi yardım yapılacağını duyurdu.

                    Devlet Başkanı Al Nahyan'ın annesi Şeyha Fatıma binti Mubarek de depremzedeler için 13 milyon 600 bin dolar yardımda bulundu.

                    Al Nahyan'nın talimatıyla 7 Şubat'ta başlatılan "Yiğit Süvari 2" operasyonu kapsamında Türkiye'ye 906 ton gıda, tıbbi malzeme ve çadırlardan oluşan 58 yardım uçağı gönderildi.

                    BAE ulusal hava yolu şirketi Emirates, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere acil yardım malzemesi ulaştırmak için Dubai'den İstanbul'a hava köprüsü kurdu. Deprem bölgesine 134 kişilik 3 arama kurtarma ekibi sevk edildi.

                    Abu Dabi, 13 Şubat'ta Gaziantep'te 4'ü yoğun bakım olmak üzere 54 yatak kapasiteli sahra hastanesi kurduğunu duyurdu. Hatay'da ise 200 yataklı bir mobil hastane inşa edildi.

                    Erdoğan, BAE Savunma Bakanlığı Müşterek Harekât Komutanlığı bünyesinde yer alan "Yiğit Süvari 2" ekibine, deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları için Türkiye Cumhuriyeti Fedakârlık Madalyası verdi.

                    KÜLTÜREL İLİŞKİLER
                    İki ülke arasındaki işbirliğinin ivme kazandığı alanlardan biri de kültürel ilişkiler.

                    Türkiye ile BAE arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümü ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Türkiye, 32. Abu Dabi Uluslararası Kitap Fuarı'nın (ADIBF) "Onur Konuğu" oldu.

                    ADIBF'in onur konuğu olan Türkiye, Abu Dabi'de 22-28 Mayıs'ta düzenlenen fuarda Türkçeden Arapçaya çevrilen kitapları okuyucularla buluşturma fırsatı buldu.

                    Aynı zamanda ADIBF, Twitter hesabından paylaştığı bir video klip ile Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginliklerini sosyal medyada yüz binlerce kişiye ulaştırdı.

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                    Haberler Güncel Başkan Erdoğan BAE'de resmi törenle karşılandı! İkili anlaşmalar imzalandı: Al Nahyan'dan devlet nişanı, Erdoğan'dan Togg hediyesi
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