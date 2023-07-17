Seçim sürecinde terör örgütü PKK ve FETÖ'nün açık destek verdiği koalisyona son katılan isim Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ olmuştu.
Daha önce "Kemal Kılıçdaroğlu seçilirse iç savaş çıkar" diyen Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu'na verdiği desteğe ilişkin itiraflarda bulundu.
ÜMİT ÖZDAĞ'DAN İTİRAF
3 bakanlık ve MİT Başkanlığı sözünü aldıktan sonra Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini itiraf eden Ümit Özdağ'ın açıklamalarıyla söz konusu ittifakın tamamen çıkar amaçlı olduğunu bir kez daha ortaya çıktı.
"3 BAKANLIK VE MİT BAŞKANLIĞINDA MUTABIK KALDIK"
CHP yandaşı T24'e konuşan Özdağ ortaklığa ilişkin şunları söyledi:
"Biz İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve Millî İstihbarat Teşkilâtı konusunda Kemal Bey'le mutabık kaldık."
Kamuoyuna açıklan dışında başka bir mutabakat daha yaptıklarını söyleyen Özdağ, MİT Başkanlığının sözlü anlaşmada olduğunu belirterek, "Bakanlıklar yazılı mutabakatta vardı." dedi.
KILIÇDAROĞLU ÇOK DİLLENDİRME DEDİ
Kendisinin İçişleri Bakanı olacağını söyleyen Özdağ, "Fakat Kemal Bey, zerre kadar oy faydası olmayan altılı masadaki ortaklarının İçişleri Bakanlığı'nın Zafer Partisi'ne verilmesine tepki göstereceğini bildiği için benim bu konuda anlayışlı davranmamı rica etti. "Bunu çok vurgulamayın" dedi. Ben de kabul ettim. Ama ortakları tarafından Kılıçdaroğlu'ndan istenen şey yanlıştı." dedi.
6'LI MASAYA SALLADI
Özdağ Kılıçdaroğlu'nun masa arkadaşlarını hedef alarak "Kılıçdaroğlu bu seçimi kazanabilirdi eğer ortakları engellemeseydi" iddiasında bulundu.
"KILIÇDAROĞLU SEÇİLİRSE TÜRKİYE'DE İÇ SAVAŞ ÇIKAR" DEMİŞTİ
Ümit Özdağ, 9 Eylül 2022'de Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduğunu vurgulamış ve iş savaş çıkacağını söylemişti.