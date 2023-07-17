Özdağ'ın ifadeleri şu şekilde;

"Yerel seçimlerde Güneydoğu Anadolu'da HDP büyük bir atılım yapar. Belediye başkanlıklarının büyük bir bölümünü ele geçirir. Örgütle HDP belediyeleri arasında etkileşim yoğunlaşır. Bunlara Kılıçdaroğlu dokunmaz. Bir süre sonra Suriyelilerin yoğun yaşadığı yerlerde karışıklıklar çıkar. O zaman bu belediyeler birleşir ve çıkan karışıklığa karşı uluslararası destek ve PKK desteği isterler ve Türkiye'de iç savaş çıkar."

"6'LI MASA DÖNERSE FETÖ DE DÖNER"

Ümit Özdağ, başka bir programda ise AK Parti giderse FETÖ döner demişti.

Özdağ,"Şimdi AK Parti gider 6'lı masa dönerse FETÖ de geri döner. Benim İyi Parti'den ayrılmamın nedeni FETÖ'ye karşı gösterilen ılımlı tutum. DEVA'nın, Ahmet Davutoğlu'nun tutumu aynı." ifadelerini kullanmıştı.