Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yangınla mücadeleye destek:16 ton yangın bombası atıldı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medyadan yapılan paylaşımda, meydana gelen orman yangınlarına müdahalede Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 18 helikopter ve 2 uçağın aralıksız olarak çalıştığını belirterek, "Orman yangınlarına karşı Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından oluşturulan Rezerv Güç; Hatay, Muğla, Osmaniye ve Çanakkale'deki yangın söndürme çalışmalarına aralıksız destek sağlıyor.