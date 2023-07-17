Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yangınla mücadeleye destek:16 ton yangın bombası atıldı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medyadan yapılan paylaşımda, meydana gelen orman yangınlarına müdahalede Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 18 helikopter ve 2 uçağın aralıksız olarak çalıştığını belirterek, "Orman yangınlarına karşı Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından oluşturulan Rezerv Güç; Hatay, Muğla, Osmaniye ve Çanakkale'deki yangın söndürme çalışmalarına aralıksız destek sağlıyor.
14-17 Temmuz 2023 tarihleri arasında TSK'ya ait 18 helikopter ve 2 uçak farklı bölgelerdeki orman söndürme çalışmalarına katkı sağladı. Helikopter ve uçaklarımız şu ana kadar 136 sorti yaparak 353 ton su atımı gerçekleştirdi.