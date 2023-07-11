Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • 11.07.2023 17:51
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    • 11.07.2023 18:22
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    Son dakika: Bebek katili Abdullah Öcalan'a güzellemeler yapan Merdan Yanardağ için istenen ceza belli oldu!

    Son dakika: Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı öven Merdan Yanardağ hakkında yürütülen soruşturma tamamlanırken Yanardağ’ın 'Terör örgütü propagandası yapma' ile 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından 10 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Yanardağ canlı yayında bebek katili Öcalan için serbest bırakılma çağrısı yaparken terörist başını filozof olarak tanımlamıştı.

    takvim.com.tr
    Merdan Yanardağ’a istenen ceza belli oldu!

    Son dakika haberleri... Türk televizyon tarihinin en skandal açıklamalarından birine imza atan CHP fondaşı Merdan Yanardağ canlı yayında bebek katili Öcalan'ın serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

    "SÖZLERİM KESİLİP CIMBIZLANDI"
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Merdan Yanardağ'ın katıldığı Tele 1 adlı televizyon kanalında 20 Haziran 2023'te yayınlanan "4 soru 4 yanıt" programında yaptığı açıklamaların yer aldığı videonun çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine soruşturmaya başlandığı anlatıldı.

    Sanığın ifadesinde "sözlerinin kesildiğini, kötü niyetli bir şekilde cımbızlandığını ve bağlamından koparıldığını, programın tamamı izlense ironi yaptığının anlaşılacağını" söylediği aktarılan iddianamede, sanığın üzerine atılı suçu kabul etmediği bildirildi.

    TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞINI YÜCELTTİ
    İddianamede, sanığın sözleriyle, toplumda infial oluşturan, iç acıtan, insanları derinden rahatsız eden suçları işleyen ve kesinleşmiş mahkeme kararıyla bu suçları işlediği sabit olan terör örgütü elebaşını yüceltip eylemlerinden övgüyle bahsettiği aktarıldı.

    Sanığın, örgüt elebaşı Öcalan'ı siyasi mahkum olarak nitelendirdiği kaydedilen iddianamede, açıklamalarının farklı sosyal medya mecralarında yayılarak etkileşim aldığı ve sözlerinin toplumsal infial uyandırdığı kaydedildi.

    İDDİANAME HAZIRLANDI
    İddianamede, Türkiye'nin yıllardır süregelen ve halen mevcudiyetini sürdüren terör tehdidi altında bulunduğu ve toplumun terör konusundaki hassasiyeti de göz önüne alındığında, sanık tarafından kullanılan ifadelerin kamu düzeni açısından tehlike doğurabileceği belirtildi.



        Sanığın sözlerinin ulusal bir kanalda yayınlanan bir programda kullanılmış olması nedeniyle olayda aleniyet şartının da gerçekleştiği aktarılan iddianame, sanığın örgüt liderini siyasi mahkum olarak değerlendiren ve rehin olarak tutulduğunu iddia eden açıklamalarının bütün halinde "PKK/KCK silahlı terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerine başvurmayı teşvik edecek" nitelikte bulunduğu kaydedildi.

        10 YIL 6 AYA KADAR HAPİS CEZASI
        İddianamede, sanığın "basın yoluyla suçu ve suçluyu övme" ile "basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 1 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca onaylanan iddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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        Türk Telekom
        Haberler Güncel Son dakika: Bebek katili Abdullah Öcalan'a güzellemeler yapan Merdan Yanardağ için istenen ceza belli oldu!
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