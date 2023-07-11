Son dakika: Bebek katili Abdullah Öcalan'a güzellemeler yapan Merdan Yanardağ için istenen ceza belli oldu!

Son dakika haberleri... Türk televizyon tarihinin en skandal açıklamalarından birine imza atan CHP fondaşı Merdan Yanardağ canlı yayında bebek katili Öcalan'ın serbest bırakılması için çağrıda bulundu.
"SÖZLERİM KESİLİP CIMBIZLANDI"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Merdan Yanardağ'ın katıldığı Tele 1 adlı televizyon kanalında 20 Haziran 2023'te yayınlanan "4 soru 4 yanıt" programında yaptığı açıklamaların yer aldığı videonun çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine soruşturmaya başlandığı anlatıldı.
Sanığın ifadesinde "sözlerinin kesildiğini, kötü niyetli bir şekilde cımbızlandığını ve bağlamından koparıldığını, programın tamamı izlense ironi yaptığının anlaşılacağını" söylediği aktarılan iddianamede, sanığın üzerine atılı suçu kabul etmediği bildirildi.
TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞINI YÜCELTTİ
İddianamede, sanığın sözleriyle, toplumda infial oluşturan, iç acıtan, insanları derinden rahatsız eden suçları işleyen ve kesinleşmiş mahkeme kararıyla bu suçları işlediği sabit olan terör örgütü elebaşını yüceltip eylemlerinden övgüyle bahsettiği aktarıldı.
Sanığın, örgüt elebaşı Öcalan'ı siyasi mahkum olarak nitelendirdiği kaydedilen iddianamede, açıklamalarının farklı sosyal medya mecralarında yayılarak etkileşim aldığı ve sözlerinin toplumsal infial uyandırdığı kaydedildi.
İDDİANAME HAZIRLANDI
İddianamede, Türkiye'nin yıllardır süregelen ve halen mevcudiyetini sürdüren terör tehdidi altında bulunduğu ve toplumun terör konusundaki hassasiyeti de göz önüne alındığında, sanık tarafından kullanılan ifadelerin kamu düzeni açısından tehlike doğurabileceği belirtildi.