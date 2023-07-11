Son dakika: Bebek katili Abdullah Öcalan'a güzellemeler yapan Merdan Yanardağ için istenen ceza belli oldu!





Sanığın sözlerinin ulusal bir kanalda yayınlanan bir programda kullanılmış olması nedeniyle olayda aleniyet şartının da gerçekleştiği aktarılan iddianame, sanığın örgüt liderini siyasi mahkum olarak değerlendiren ve rehin olarak tutulduğunu iddia eden açıklamalarının bütün halinde "PKK/KCK silahlı terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerine başvurmayı teşvik edecek" nitelikte bulunduğu kaydedildi.