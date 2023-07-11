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    Son dakika! FETÖ/PDY soruşturmasında flaş gelişme: 20 kişi hakkında gözaltı kararı...

    Son dakika.... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

    takvim.com.tr
    FETÖ/PDY soruşturmasında flaş gelişme!

    Son dakika.... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2013 yılı Sermaye Piyasası Kurulu Uzman Yardımcılığı sınav soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak sınavda başarılı olan ve atamaları yapılan 20 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

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    Haberler Güncel Son dakika! FETÖ/PDY soruşturmasında flaş gelişme: 20 kişi hakkında gözaltı kararı...
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