Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.07.2023 11:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.07.2023 11:19
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan'dan Srebrenitsa paylaşımı: "Asla unutmayacağız, unutturmayacağız"

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Srebrenitsa Soykırımı’nın 28’inci yıl dönümü sebebiyle sosyal medyada hesabından taziye mesajı yayınladı.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan Srebrenitsa paylaşımı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa soykırımının 28'inci yılında, vefat edenleri rahmetle andı.

    SREBRENİTSA'YI ASLA UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ

    Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Srebrenitsa Soykırımı'nın 28'inci yıl dönümünde şehitlerimizin kederli aileleri ve tüm Boşnak kardeşlerime en içten taziyelerimi sunuyorum. Bir daha benzer vahşetler yaşamamak için Srebrenitsa'yı asla unutmayacağız, unutturmayacağız." ifadelerini kullandı

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Türk Telekom
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Srebrenitsa paylaşımı: "Asla unutmayacağız, unutturmayacağız"
        loading
        SON DAKİKA