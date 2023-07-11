Başkan Erdoğan'dan Srebrenitsa paylaşımı: "Asla unutmayacağız, unutturmayacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa soykırımının 28'inci yılında, vefat edenleri rahmetle andı.

SREBRENİTSA'YI ASLA UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Srebrenitsa Soykırımı'nın 28'inci yıl dönümünde şehitlerimizin kederli aileleri ve tüm Boşnak kardeşlerime en içten taziyelerimi sunuyorum. Bir daha benzer vahşetler yaşamamak için Srebrenitsa'yı asla unutmayacağız, unutturmayacağız." ifadelerini kullandı