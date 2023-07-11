Başkan Recep Tayyip Erdoğan, LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'nde NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. Erdoğan, görüşmenin başında, yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla kendisini arayarak ilettiği tebrik mesajı için Biden'a teşekkür etti.

Başkan Erdoğan, "Stratejik mekanizma kapsamında sıranın artık devlet başkanları düzeyinde istişarelere geldiği kanaatindeyim. Bugün NATO marjında bu görüşmeyi bunun ilk adımı olarak görüyorum. Bundan önceki buluşmalarımız adeta ısınma turları gibiydi ama şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz. Tabii benim için bu yeni süreç beş yıllık bir süreç, şimdi sizde de seçim hazırlıkları var. Bu seçim hazırlıklarıyla birlikte şimdiden başarılar diliyorum." dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILDA SİZİNLE BİR ARAYA GELMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Başkan Erdoğan'ın ABD'de yapılacak 2024 başkanlık seçimleriyle ilgili başarılar dilemesi üzerine Biden, teşekkür ederek "Önümüzdeki beş yıl içinde sizinle bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum." ifadesini kullandı.





BIDEN'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a İsveç ile ilgili yürüttüğü diplomasi ve gösterdiği liderlik için teşekkür etti.

Erdoğan ve Biden, Vilnius'taki NATO Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Görüşme öncesi yaptığı konuşmada Joe Biden, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün TBMM'ye sevk edileceği açıklamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Biden, Başkan Erdoğan'a İsveç ile ilgili yürüttüğü diplomasi ve gösterdiği liderlik için teşekkür etti.

NATO Zirvesi'ni "tarihi" olarak niteleyen Biden, ittifak savunmasını güçlendirmeye olan taahhütlerini yineledi.











Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı'ndan da açıklama geldi.



Söz konusu açıklamada, Başkan Erdoğan ve ABD Başkaı Joe Biden'ın fotoğrafına yer verildi ve "NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi nedeniyle Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bulunan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi" denildi.



İLK TEMAS

Başkan Erdoğan ve Biden görüşme öncesi ilk temas ayaküstü gerçekleşti. Tokalaşan Başkan Erdoğan ve Biden kısa süre sohbet etti.





TÜRKİYE İLE ABD ARASINDA YOĞUN DİPLOMASİ

Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında Türkiye ve ABD arasındaki yoğun diplomasi trafiği devam ediyor.



Bu kapsamda son olarak ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile telefonda görüştü.